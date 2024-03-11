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حريق ودمار إثر قصف الاحتلال منزلا في رفح بوقت السحور

3/11/2024 3:10:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشر ناشط فلسطيني، مشاهد تظهر محاولة إطفاء حريق وآثار دمار كبير إثر قصف لقوات الاحتلال على منزل لعائلة بركات بحي الجنينة شرق رفح جنوبي قطاع غزة في وقت السحور.


وأفادت مصادر أن عددا من الشهداء والجرحى سقطوا في القصف الإسرائيلي على المنزل ذاته.


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