حريق ودمار إثر قصف الاحتلال منزلا في رفح بوقت السحور

حريق ودمار إثر قصف الاحتلال منزلا في رفح بوقت السحور
التاريخ
3/11/2024 3:10:08 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشر ناشط فلسطيني، مشاهد تظهر محاولة إطفاء حريق وآثار دمار كبير إثر قصف لقوات الاحتلال على منزل لعائلة بركات بحي الجنينة شرق رفح جنوبي قطاع غزة في وقت السحور.
وأفادت مصادر أن عددا من الشهداء والجرحى سقطوا في القصف الإسرائيلي على المنزل ذاته.
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