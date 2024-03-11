سامسونج للإلكترونيات تحصل على 75 تقديراً ضمن جوائز If Design 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حصدت شركة سامسونج للإلكترونيّات 75 جائزة ضمن جوائز المنتدى الدولي للتصميم iF Design 2024؛ المسابقة الألمانية الدولية المرموقة، ومنها جائزتين ذهبيّتين عن تلفاز سامسونج OLED (S95C)، وحافظة Maison Margiela للهاتف الذكي Galaxy Z Flip5.



وكانت جائزة iF Design قد تأسست في العام 1953 باسم Die Gute Industrieform e.V، وتعتمد على إجراء تقييمات شاملة للمنتجات وفقاً لعدد من العوامل، بما في ذلك مدى تمايزها عن منافسيها وتأثيرها، عبر تسع فئات، وهي: تصميم المنتجات، والتغليف، والاتصالات، والهندسة الداخليّة، والمفهوم الاحترافي، وتصميم الخدمة، والهيكل الخارجي، وتجربة المستخدم، وواجهة المستخدم.

وبهذه المناسبة، أكّد رئيس مركز التصميم المؤسسي في شركة سامسونج للإلكترونيات، تي إم روه، على الدور الهام الذي يلعبه تصميم الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية في تشكيل تجارب المستخدمين، مشيراً إلى أنّ الجوائز التي حصلت عليها سامسونج تعدّ مؤشراً على التقدم المستمر الذي حققته الشركة في هذا المجال. وقال: "نواصل التزامنا بمنح الأولوية للتصميم الذي لا يعتبر ضروريًا فحسب، بل يتماشى أيضًا مع الغرض المقصود من المنتج، ونمضي قدماً نحو التكيف مع أنماط الحياة المتطورة للمستهلكين، وتعزيز تجاربهم من خلال الابتكار المستمر في التصميم."

جائزتان ذهبيتان لمنتجين مبتكرين

يتميّز جهاز تلفاز OLED (S95C) بتصميمه الأنيق والنحيف للغاية الذي يبلغ قياسه 9.9 ملم، والذي يعمل على تقليص الفجوة عند تركيبه، وبالتالي إتاحة تثبيته بشكل مُحكم على الحائط. ولا يعزز هذا التصميم الجودة الجمالية الشاملة للمساحة فحسب، بل يساهم أيضًا في تركيب سلس وأنيق، بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز التلفاز بتقنية Dolby Atmos، مما يوفر للمستخدمين تجربة صوتية ومرئية غامرة من خلال توفير صوت واقعي ثلاثي الأبعاد.



وتعكس حافظة Maison Margiela للهاتف Galaxy Z Flip5 أسلوب دار الأزياء الفرنسيّة Maison Margiela المميّز، عبر استخدام نمط خياطة فريد في وسط الغطاء. ويشبه التصميم العام للعبوة صناديق العينات الأرشيفية المستخدمة في المتاجر المتخصّصة لتخزين عينات القماش والخيوط. وعلاوة على ذلك، فإن الجزء الخارجي من العبوة مغطى بقماش منسوج على شكل كتاب ورقي، مما يدمج الجهاز بسلاسة مع الجمالية الراقية والعصرية المرتبطة بمشغل Maison Margiela.

75 جائزة توزّعت بين أجهزة التلفاز والأجهزة المنزلية والهواتف الذكية

وشملت الجوائز الـ 75 التي حصلت عليها سامسونج مختلف فئات التصميم. فإلى جانب الجوائز الذهبيّة لتلفاز OLED (S95C)، وحافظة Maison Margiela للهاتف الذكي Galaxy Z Flip5. وامتدت الجوائز إلى فئة تصميم المنتجات، لتشمل جائزة لغسالة ومجففة الملابس Bespoke AI Laundry ComboTM، ومكبر الصوت اللاسلكي Music Frame المصمم بغطاء قابل للتخصيص، والذي يعزز الاندماج بسلاسة في البيئات المنزلية للمستخدمين، وهواتف Galaxy Z Flip5 وGalaxy Z Fold5، الذكية القابلة للطي التي تستخدم عامل شكل جديد لتعزيز تجربة المستخدم، وتتميز بشكل خاص بشاشة عرض أكبر.



وتتضمن المنتجات والخدمات الأخرى التي حصلت على تقدير لتميزها في التصميم؛ Samsung Now+ وQ Symphony وDesign Samsung Website. ويعرض +Samsung Now معلومات مفيدة مثل الطقس أو البث المباشر لكاميرات المراقبة المنزلية دون تشغيل التلفاز؛ فيما تعمل تقنية Q Symphony على زيادة التجارب الغامرة إلى أقصى حد من خلال استخدام تقنية الصوت المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل مساحات المشاهدة لدى المستهلكين؛ ويتمتع الإصدار الأحدث من موقع Design Samsung الإلكتروني بتجربة محسنة للهاتف المحمول وواجهة سهلة الاستخدام.

