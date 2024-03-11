Monday, 11 March 2024 12:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كم بلغ سعر غرام الذهب 21 في الأردن الاثنين ؟

3/11/2024 3:09:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقر سعر غرام الذهب من عيار 21 اليوم الاثنين عند 43.7 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 41.9 دينارا للشراء منهم بعد أن شهدت اسعار الذهب ارتفاعا كبيراًُ خلال الأيام الماضية .
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 39.1 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 35.7 دينارا للشراء منهم .





MENAFN11032024000208011052ID1107959142

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث