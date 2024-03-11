كم بلغ سعر غرام الذهب 21 في الأردن الاثنين ؟

كم بلغ سعر غرام الذهب 21 في الأردن الاثنين ؟
التاريخ
3/11/2024 3:09:27 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استقر سعر غرام الذهب من عيار 21 اليوم الاثنين عند 43.7 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 41.9 دينارا للشراء منهم بعد أن شهدت اسعار الذهب ارتفاعا كبيراًُ خلال الأيام الماضية .
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 39.1 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 35.7 دينارا للشراء منهم .
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