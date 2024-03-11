إفتتاح الخيمة الرمضانية في فندق باب القصر بوفيه افطار وسحور بانتظار الضيوف طيلة ليالي الشهر الكريم

(MENAFN
- Iris Media Press Services) ابوظبي: إفتتح فندق باب القصر في ابوظبي أمس خيمته الرمضانية , واستضاف اكثر من 600 من الضيوف والزوار الذين استمتعوا بحفل الافطار التجريبي .
واعرب العديد من الحضور وغالبيتهم من رجال الاعمال والدبلوماسيين والاعلاميين وممثلي وسائل التواصل الاجتماعي , عن اعجابهم ببوفيهات الإفطار المتنوعة والتي تتيح قضاء امتع الاوقات مع العائلة والأصدقاء والأحبّاء , في الخيمه الرمضانية على شاطئ البحر .
يبلغ طول البوفيه ومنصات الطهى الحى في خيمة باب القصر الرمضانية 70 متراً , كما تبلغ الطاقة الاستيعابية للخيمة 700 شخص .وتخيّم الأجواء المستوحاة من التراث الاسلامي الشرقي الاصيل على هذه الخيمة التي توفر أجمل الإطلالات على شاطئ الخليج وقت غروب الشمس .
بإمكان الضيوف خلال شهر رمضان المبارك قضاء اجمل الاوقات في هذا الشهر الكريم مع كل افراد العائلة والأصدقاء في خيمة الإفطار والاستمتاع ببوفيه إفطار يشمل أشهى المقبلات الشرقية والوجبات الرئيسية مثل أوزي لحم الضأن والمشاوي العربية المشكّلة والاسماك والطواجن المتنوعة.
ومن وحي الأجواء الشرقية، تشمل القائمة أيضًا الحلويات الشرقية مثل الكنافة والبقلاوة والحلوى الاماراتية الاصيلة .
وقال السيد مرشد الشامسي مدير التشريفات في فندق باب القصر المشرف على الخيمة " الأجواء الرمضانية سوف تكون مميزة هذا العام في باب القصر مع فرقة الدراويش والعازفين والفنانين المحترفين والذين سيطربون الضيوف بأروع الألحان الشرقية بعد الافطار وحتى وقت السحور لاضفاء المرح والمتعة وسط الحضور الذي تنتظرهم تجربة طعام مميّزة. واوقات جميلة برفقة الاهل والاصدقاء وزملاء العمل خلال شهر رمضان المبارك ".
واوضح الشامسي انه تم تجهيز الخيمة الرمضانية بديكورات تراثية انيقة وأماكن جلوس مريحة تجلب البهجة والسعادة للضيوف , وتمنى للجميع شهراً حافلاً بالخير والسعادة .
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