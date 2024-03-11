كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال ووكالة الأنباء السعودية توقّعان اتفاقية تعاون

(MENAFN
- Golin MENA)
[الرياض، المملكة العربية السعودية، 10 مارس 2024] - أعلنت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، المتخصصة بتقديم تعليم ذي مستوى عالمي هنا في المملكة، عن توصلها إلى شراكة جديدة مع وكالة الأنباء السعودية، خلال مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية"، الذي عقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وستسهم هذه الشراكة بتعزيز مهارات العاملين في المجال الاخباري في السعودية، من خلال برامج التدريب والتطوير الحصرية التي صممتها الكلية، بهدف تعزيز جاهزية القوى العاملة لمستقبل العمل المتغير، وضرورة الحفاظ على التعلم المستمر مدى الحياة.
ووقع الاتفاقية كل من الدكتور زيغر ديجريف، عميد كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، والدكتور فهد بن حسن آل عقران، رئيس وكالة الأنباء السعودية.
وفي تعليقه على اتفاقية التعاون الجديدة، قال الدكتور زيغر ديجريف: "نعرب عن سعادتنا للتعاون مع وكالة الأنباء السعودية، والتي تتماشى مع التزامنا في كلية الأمير محمد بن سلمان بدفع عجلة التطور. نحن نعمل على تمكين الطلاب والقوى العاملة لإحداث التغيير في المملكة من خلال تزويدهم بتعليم ذي مستوى عالمي، وهدفنا تمكين قادة المستقبل بالمعرفة والأدوات اللازمة للقيام بذلك. بالإضافة إلى دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال زيادة الأنشطة الريادية، وهي مهمة نحتضنها بكل إخلاص".
وقال الدكتور فهد بن حسن آل عقران: "نحن في وكالة الأنباء السعودية، سعداء بالشراكة مع كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال حيث نتشارك في الكثير من الأهداف الاستراتيجية و سنعمل معاً في تنفيذ برامج تدريبية إعلامية، تهدف إلى تعزيز مهارات العاملين في المجال الاخباري في المملكة".
وتقع الكلية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وهي مدينة تم تشييدها وفق نمط حياة عصري، وتوفّر لطلاب الكلية وأعضاء هيئتها التدريسية بيئة حديثة بمواصفات استثنائية. وتقدم الكلية خدمات تعليمية ذو مستوى عالمي هنا في المملكة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة والرياض، حيث توفّر التعليم العملي والتجريبي لتطوير جيل جديد من القادة القادرين على التفكير الإبداعي واتخاذ القرارات لدعم التغيير المنشود.
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