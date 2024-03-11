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ديوان حاكم الشارقة ينعى الشيخ صقر بن راشد بن صقر القاسمي

3/11/2024 2:21:33 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ صقر بن راشد بن صقر القاسمي، والذي وافته المنية اليوم الأحد.

وفيما يلي نص البيان :بسم الله الرحمن الرحيم "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي" صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ صقر بن راشد بن صقر القاسمي والذي وافته المنية اليوم الأحد 29 شعبان 1445 هجرية الموافق 10 مارس 2024 ميلادية.

وتقام صلاة الجنازة على الفقيد في العاشرة صباح يوم غد الإثنين في مسجد الصحابة بمدينة الشارقة ثم يوارى جثمانه الثرى في مقبرة الجبيل.

وتتقبل التعازي في منزل الفقيد الكائن في منطقة حوشي بمدينة الشارقة بدءاً من يوم غد الإثنين ولمدة ثلاثة أيام، كما تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة مدة 3 أيام اعتباراً من اليوم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

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