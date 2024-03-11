اتهامات لوزيرة الصحة البريطانية بعدم القيام بأي شيء لمعالجة مشكلة السمنة

تم توجيه اتهامات لوزيرة لصحة البريطانية، فيكتوريا أتكينز بعدم القيام "بأي شيء تقريبا لمعالجة السمنة" .

وقالت الوزيرة فى ردها على تلك الاتهامات إنها تعمل على "استراتيجية وقائية" ، تهدف إلى منع المواطنين من الإصابة بالأمراض، التي تشمل السمنة، حسب وكالة "بي.إيه.ميديا" البريطانية اليوم الأحد.

واقترحت تحميل تطبيق "خدمة الصحة الوطنية'" الذي يمكن أن يساعد الأشخاص على تحمل مسؤولية الحفاظ على صحتهم.

وقالت الوزيرة، في برنامج /صنداي مع لورا كينسبرج/، الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" "إنني في منصبي منذ ثلاثة أشهر الآن وسوف أضع، خلال الأسابيع المقبلة استراتيجية وقائية، ستشمل بالطبع السمنة".





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