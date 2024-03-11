Monday, 11 March 2024 12:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اتهامات لوزيرة الصحة البريطانية بعدم القيام بأي شيء لمعالجة مشكلة السمنة

3/11/2024 2:21:33 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تم توجيه اتهامات لوزيرة لصحة البريطانية، فيكتوريا أتكينز بعدم القيام "بأي شيء تقريبا لمعالجة السمنة" .

وقالت الوزيرة فى ردها على تلك الاتهامات إنها تعمل على "استراتيجية وقائية" ، تهدف إلى منع المواطنين من الإصابة بالأمراض، التي تشمل السمنة، حسب وكالة "بي.إيه.ميديا" البريطانية اليوم الأحد.
واقترحت تحميل تطبيق "خدمة الصحة الوطنية'" الذي يمكن أن يساعد الأشخاص على تحمل مسؤولية الحفاظ على صحتهم.

وقالت الوزيرة، في برنامج /صنداي مع لورا كينسبرج/، الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" "إنني في منصبي منذ ثلاثة أشهر الآن وسوف أضع، خلال الأسابيع المقبلة استراتيجية وقائية، ستشمل بالطبع السمنة".

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز

MENAFN11032024000110011019ID1107959053

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث