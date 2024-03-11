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روبوتات الذكاء الاصطناعي لإجراء عمليات جراحية!

3/11/2024 2:21:33 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت نائبة عمدة موسكو، أناستاسيا راكوفا، أن الأطباء في العاصمة الروسية سيعتمدون روبوتات جديدة تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي لإجراء العمليات الجراحية، حسب ((روسيا اليوم)).

وحول الموضوع، قالت راكوفا: ((المستشفى السريري رقم 13 في موسكو سيبدأ قريباً بإجراء عمليات استبدال المفاصل باستخدام روبوت جديد مزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي)).

وأضافت: ((الروبوت الجديد الذي جهز به المستشفى مخصص لإجراء عمليات استبدال مفصل الركبة بالكامل، يقوم هذا الروبوت بإنشاء خطة جراحية مخصصة معتمداً على نموذج ثلاثي الأبعاد للمفصل تم إنشاؤه باستخدام التصوير المقطعي المحوسب)). وأشارت إلى أن الروبوت الجديد سيسمح بتركيب الغرسات المفصلية بشكل دقيق، وسيقلل من خطر حدوث المضاعفات.

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