صورة حارس مقبرة إخناتون.. كريم بدر يكشف القصة

في الأيام الماضية انتشرت صورة فوتوغرافية في منصات التواصل الاجتماعي تحت عناوين وتعليقات مختلفة، كما ظهرت الصورة في بعض المواقع الفنية من دون تحديد هوية المصور ومناسبة الصورة، وسبب الانتشار كان الشبه الكبير بين حارس مقبرة إخناتون والملك إخناتون وهو من أبرز حُكّام الأسرة الـ18، ولكن صاحب الصورة، شخصية معروفة في الأوساط الثقافية والفنية في مصر، ولذا تم تصويب الأمر سريعاً وانتشرت التغطيات الرسمية من مصدرها الأصلي في وسائط الإعلام.

المهندس والمصور كريم بدر، تحدّث عن قصة التقاط الصورة، التي كانت في رحلة مع الأصدقاء إلى منطقة تل العمارنة في محافظة ألمنيا، والتي تحتضن مقبرة الملك إخناتون، حيث التقط كريم الصورة الشهيرة للحاج كامل، حارس المقبرة، وذي الملامح اللافتة للانتباه بسبب التشابه الكبير مع الملك المصري القديم، ونشرها في حسابه في ((فيسبوك)). كريم ناشط في مشروعات إدارة التراث الثقافي، وسبق له العمل مع منظمة يونسكو ووزارة الآثار وغيرها، بجانب عشقه هواية التصوير منذ 20 عاماً.

صحيفة الدستور المصرية نَقَلَت تصريحاً عن الموضوع للدكتور حسين عبدالبصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، فأشار إلى أن هذا التشابه الكبير بين حارس مقبرة الملك إخناتون والملك إخناتون، يؤكد تواصل الحاضر بالماضي، وأن المصريين اليوم هم أحفاد المصريين القدماء، مُضيفاً: أرض ألمنيا ومنطقة تل العمارنة التي تضم مقبرة الملك إخناتون لا تزالان تحملان الجينات الوراثية للملك إخناتون، وربما كان هذا الحارس حفيداً بعيداً للملك إخناتون، وحتى إن لم يكن، فهو يُعبّر عن الأصل المصري المُمتد من أقدم العصور المصرية القديمة وحتى وقتنا الحاضر.

فلاش:

الصورة تحمل في معالمها أكثر مما تُخفيه الشيفرة الوراثية

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية

للتصوير الضوئي