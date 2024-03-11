منصة «أوان» تواكب رمضان بتشكيلة مسلسلات متنوعة

أعلنت منصة ((أوان)) الرقمية التابعة لـ((دبي للإعلام))، عن مواكبتها الدورة البرامجية الرمضانية الخاصة بتلفزيون ((دبي))، و((قناة سما دبي))، والتي تتضمن تشكيلة متنوعة من الأعمال الدرامية المحلية والخليجية والعربية والبرامج التلفزيونية، إلى جانب مجموعة كبيرة من الأفلام الأجنبية والوثائقيات، والبرامج الدينية، والرياضية، والرسوم المتحركة، وغيرها.

ويأتي ذلك بهدف تلبية مختلف أذواق الجمهور، وزيادة التنوع في المحتوى الذي تعرضه المنصة الرقمية، ما يزيد من شعبيتها في الإمارات والمنطقة.

وفي الوقت ذاته، كشفت ((أوان))، عن إطلاقها ولأول مرة خدمة ((رمضان بدون إعلانات)) الهادفة إلى إتاحة الفرصة أمام الجميع لمتابعة برامجهم وأعمالهم الدرامية المفضلة دون فواصل إعلانية، وذلك مقابل 15 درهماً فقط، ويمكن للجمهور الاستفادة من الخدمة عبر زيارة موقع وتطبيق ((أوان)).

تجارب فريدة

وأكدت هبة السمت، مديرة منصة ((أوان)) الرقمية، حرص ((دبي للإعلام)) على منح جمهورها تجارب فريدة من نوعها. وقالت: ((تسعى ((دبي للإعلام)) من خلال ((أوان)) الرقمية إلى تقديم المحتوى الإعلامي المميز الذي يتسم بأعلى معايير الجودة، حيث تتميز المنصة بقدرتها على تجسيد روح الإبداع من خلال باقة الخدمات التي تقدمها للكبار والصغار)).

وتابعت: ((تواصل منصة ((أوان)) رحلة نجاحها لتصبح حالياً أضخم مكتبة رقمية للإعلام المحلي والعربي في منطقة الشرق الأوسط، ما يعكس حرص ((دبي للإعلام)) على منح جمهورها تجربة مشاهدة مميزة من خلال تمكينهم من متابعة ما تعرضه من أعمال درامية وبرامج في أي وقت ومن أي مكان، وذلك عبر حساباتهم الخاصة على ((أوان))، ما يسهم في تعزيز مكانة المنصة وزيادة شعبيتها))، مشيرة إلى أن مواكبة ((أوان)) للدورة البرامجية الرمضانية تمنح متابعي قنوات ((دبي للإعلام)) مرونة عالية في اختياراتهم، لاسيما وأنها تتميز بامتلاكها أفضل تقنيات الاتصال والخدمات الذكية والرقمية، إضافة إلى تجاوبها مع جميع المتصفحات وتوفرها على الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والتلفزيونات الذكية.

((بيت أبونا))

وتشمل قائمة الأعمال التي ستعرضها ((أوان)) خلال الشهر الكريم، المسلسل الإماراتي ((بيت أبونا)) للمخرج عبدالرحمن السلمان، وبطولة الفنان مروان عبدالله صالح، والفنانة صوغة، وعبدالله خليل.

وتدور أحداثه حول الإخوة ريم وحميد ومايد، الذين يرثون عن والدهم فيلا كبيرة تقع وسط منطقة جميرا بدبي، لتكون المفاجأة عند فتح وصية الأب التي يدعوهم فيها إلى المحافظة على الفيلا وعدم بيعها، ليبدأ الإخوة بالبحث عن الأسباب التي دعت والدهم لاتخاذ هذا القرار.

وكذلك الجزء الثالث من المسلسل الإماراتي ((وديمة وحليمة))، الذي يواصل سرد حكاية الجارتين وديمة وحليمة، وما تشهده العلاقة بينهما من مقالب، في وقت يستمر فيه فرج وابنه سالم بمحاولاتهما الإصلاح بين الجارتين.

العمل من تأليف جاسم الخراز، وإخراج عمر إبراهيم، وبطولة الفنان مرعي الحليان، والفنانة ملاك الخالدي، والنجمة البحرينية سعاد علي، والفنانة أمل محمد، ونخبة من ضيوف الشرف.

كما تضم أيضاً المسلسل الاجتماعي ((ذاكرة القلب)) للمخرج القدير أحمد المقلة، وبطولة الفنان أحمد الجسمي، وتدور حكايته حول ابنة البروفيسور غانم ((طيف)) التي تفقد حياتها إثر حادث مؤلم، ويتم التبرع بقلبها لـ((حليمة)) التي تعاني من ضمور في القلب، لتبدأ بعدها رحلة الكشف عن أسرار وحكايات متعلقة بالعائلتين.

((فراولة))

كما تعرض المنصة حلقات المسلسل المصري ((فراولة)) للمخرج محمد علي، وبطولة الفنانة نيللي كريم، ومصطفى خاطر، وشيماء سيف، وصدقي صخر، وأحمد فهيم، وغيرهم، وتدور أحداث المسلسل حول ابنة حارس عقار تطمح لتغيير نمط حياتها عبر الانتقال إلى الطبقة المخملية، وتنجح في تحقيق هدفها وتتحول إلى سيدة أعمال معروفة، بعد تمكنها من تجاوز العديد من التحديات التي تواجهها.

وكذلك مسلسل ((نقطة انتهى)) الذي يلعب بطولته الفنان عابد فهد، وعادل كرم، وندى أبو فرحات، وأنس طيارة، وآخرون، وتدور أحداثه في إطار قالب بوليسي مشوق، حول صيدلي يعاني من مرض ((باركنسون)) الذي يؤثر على جهازه العصبي، ويسعى جاهداً لإخفاء معالم جريمته التي ارتكبها عن طريق الخطأ بحق شقيق زوجته، في وقت تسعى فيه الزوجة لاكتشاف الظروف التي أدت لاختفاء شقيقها، والعمل من إخراج محمد عبدالعزيز، وتأليف فادي حسين.

((عتبات البهجة))

وأيضاً مسلسل ((عتبات البهجة)) للمخرج مجدي أبوعميرة، وبطولة الفنان القدير يحيى الفخراني، الذي يجسد شخصية متقاعد يُدعى بهجت الأنصاري، يضطر بعد رحيل زوجته إلى العيش مع ابنه وزوجته وحفيديه حلا وعمر، ومع توالي الأيام يسافر الابن مع زوجته إلى أوروبا بهدف العمل فيها، لكنهما يتعرضان لحادث مأساوي يودي بحياتهما، ليصبح بهجت هو المسؤول عن حفيديه وتربيتهما، ويشارك في بطولة العمل الفنانة جومانا مراد، وأنوشكا، وخالد شباط.

((ورثة بن عاقول))

وتعرض المنصة أحداث المسلسل الخليجي ((ورثة بن عاقول))، من إخراج عيسى ذياب، وتأليف مريم نصير، وبطولة الفنانين حسن البلام، وعبدالعزيز النصار، وخالد المظفر، والفنانات سماح وحصة النبهان، ونوف السلطان، وتدور أحداثه في حقبة زمنية غير محددة، ويتناول صراعات الباعة والتجار الذين يجتمعون تحت سقف ((سوق الجت)) في قوالب كوميدية متنوعة، وتقدم حلقات المسلسل الخليجي ((الخن)) للمخرج حسن دشتي، وبطولة العمل كل من الفنانين محمد المنصور، وجمال الردهان وأسمهان توفيق ومرام البلوشي، وهو من إنتاج شركة أكتف ميديا، وتدور حكاية العمل في نهاية الأربعينيات من القرن الماضي حول طفلة من منطقة زنجبار تهرب خوفاً من جشع أشقائها الطامعين في ورثة والدهم التاجر الذي تربطه علاقة جيدة مع تجار الكويت، لتجد نفسها على متن سفينة تعمل على خط التجارة البحرية بين الكويت وزنجبار، ما يشكل لها طوق نجاة، حيث تستشعر الدفء والأمان في حضن الأسرة الكويتية.

((منت رايق))

وتتضمن قائمة المسلسلات التي تعرضها المنصة، مسلسل ((منت رايق)) للمخرجة الإماراتية نهلة الفهد، ومن تأليف الكاتبة منى النوفلي، وبطولة الفنان عبدالعزيز النصار، والفنانة شيماء سليمان، وزميلتها هبة الدري، وعدد من نجوم الخليج، وتدور حكايته حول شخصين يمثلان النقيض في كل شيء، ففي الوقت الذي تبدو فيه بطلة العمل مرحة ومتفائلة، يبدو شمردل كارهاً للحياة ومتذمراً من كل شيء.

وإلى جانب مسلسلات رمضان، تواصل منصة ((أوان)) عرض مجموعة أخرى من البرامج التلفزيونية المتنوعة، من أبرزها مسلسلات ((العميد))، و((ونحب ثاني ليه))، و((جزيرة غمام))، و((الصفارة))، و((راجعين يا هوى))، و((تحت الوصاية))، و((جعفر العمدة))، وأيضاً المسلسل المدبلج ((عودة أودري))، والمسلسل التركي ((ألب أرسلان))، ومسلسل ((شعبية الكرتون))، والعديد من البرامج التلفزيونية، ومن أبرزها ((الورشة))، و((قصة متحف))، و((شارك تانك دبي))، و((غرس))، و((بصمات))، و((المفتش فصيح))، و((قيم))، و((سلامتك))، و((غريب اللفظ))، وغيرها.