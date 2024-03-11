الاستدامة جوهر جائزة حمدان بن محمد للتصوير الـ 13

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، إطلاق دورتها الثالثة عشرة، التي تأتي تحت عنوان ((الاستدامة))، موضحة تفاصيل محاورها، حيث جاء ذلك ضمن تصريح لعلي خليفة بن ثالث، الأمين العام للجائزة، كشف خلاله عن عناوين المحاور المصاحبة للمحور الرئيسي، معتبراً أن الجائزة أصبحت أكثر تفاعلاً مع الأولويات العالمية وأكثر تأثيراً في المجتمعات من الجوانب الثقافية والفكرية، وأكثر تحفيزاً لأصحاب البذور الإبداعية للانطلاق العملي تجاه عالم الفنون البصرية.

((التصوير الرياضي))

كما كشف بن ثالث، عن محور ((التصوير الرياضي))، قائلاً: ((نتوقع مشاركات ضخمة في هذا المحور، نظراً لشعبيته وانتشاره وتوسع القاعدة الجماهيرية المهتمة بفنون تصويره، هناك مواهب شابة نالت احترام العالم في الأعوام السابقة، ولا ننسى استقطاب المنطقة عدداً من كبرى الأحداث الرياضية العالمية، نرحب بكل مواهب العالم الرياضية المختزنة في الإطارات البصرية)).

كما أعلن بن ثالث، عن محور جديد تحت عنوان مقاطع فيديو قصيرة (لوسائل التواصل الاجتماعي)، الذي يفتح باب المنافسة بين صناع المحتوى المبدعين لتقديم أفكار متميزة من خلال الفيديوهات القصيرة المعدة لمنصات التواصل الاجتماعي، بحيث تروي قصصاً ملهمة محفزة ذات تأثير إيجابي على المجتمع.

عناصر الحياة

وعن المحور الرئيسي للدورة الثالثة عشرة قال بن ثالث: ((الفنون عنصر متصل بجميع عناصر الحياة متفاعل مع معطياتها ومتغيراتها وترتيب أولوياتها، من هذا المنطلق اختار مجلس أمناء الجائزة ((الاستدامة)) كأرضية ثقافية ومظلة فنية فرضت نفسها على سلم أولويات المرحلة الراهنة، والصورة بدورها الفني والثقافي عليها واجب متعدد الأطراف للارتقاء بسوية الوعي المجتمعي والنضج الفكري الشامل المرتبط بالسلوكيات التربوية والتعليمية وتقديم مستقبل أفضل للأجيال القادمة)).

((ملف مصور))

وللعام الثامن على التوالي، يستمر محور ((ملف مصور))، مختبِراً ومستخرجاً الإمكانات القصصية لدى المصور والقدرات السردية، ليبقى المحور ((العام)) بمثابة مساحة الحرية الإبداعية الصرفة التي تكسر جميع الأطر والقوالب، حيث يبحر كل مصور بأشرعته الخاصة مستهدفاً المرافئ التي لم يكتشفها أحد سواه، سواء باللونين الأبيض والأسود أو من خلال طيف الألوان الكامل.

وتستقبل الجائزة، المشاركات في المحاور المذكورة حتى منتصف ليل 30 يونيو المقبل.