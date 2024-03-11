مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة تستعرض مبادراتها في «لندن للكتاب»

أعلنت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مشاركتها في ((معرض لندن الدولي للكتاب 2024))، أحد أكبر المعارض العالمية للكتاب وأكثرها استقطاباً للزوار ودور النشر ورواد الكتابة، والذي يقام في لندن في الفترة من 12 وحتى 14 مارس الجاري. وستقيم المؤسَّسة في هذه المشاركة العديد من الفعاليات على مدار أيام المعرض، ومن ضمنها أنشطةٌ تتمحور في برنامج دبي الدولي للكتابة وما قدمه من مُخرجاتٍ معرفية على مدار عقدٍ من الزمن، فضلاً عن تنظيم سلسلةٍ من الجلسات والحوارات التي تعنى بتحديات وآفاق المشهد المعرفي إقليمياً وعالمياً في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتنامي دور الذكاء الاصطناعي.

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: ((نحرص على المشاركة الدورية في هذا المحفل المعرفي العالمي باحتسابه من أبرز وأعرق الفعاليات في الأجندة الدولية لمعارض الكتاب، فضلاً عن كونه منصةً للتواصل مع أقطاب المجتمعات المعرفية والأدبية والفكرية، والناشرين وجمهور القرَّاء من مختلف أنحاء العالم، كما يتيح لنا المعرض مساحةً للإضاءة على مشاريعنا ومبادراتنا وبرامجنا وإسهاماتها في دفع عجلة التنمية المعرفية، واستكشاف آفاق تطوير التعاون مع الجهات والمؤسسات التي تشاركنا الرؤية والطموح إلى تعزيز استدامة التنمية المعرفية، وإرساء دعائم مجتمعات واقتصادات المعرفة)).

وأضاف ابن حويرب: ((تعد المعارض الدولية للكتاب منابر فكرية واسعة النطاق والتأثير، ومنصاتٍ لمشاركة الخبرات وأفضل المنهجيات في جَسر الفجوات المعرفية، كما تأتي مشاركتنا في هذه المعارض تماشياً مع حرصنا على ترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخريطة المعرفية العالمية، وتسليط الضوء على إسهاماتها في دعم وتمكين التنمية المعرفية وتحفيز الإبداع والتميز الأدبي والفكري)).

جلسات

وإضافة إلى عرض مشاريعها أمام زوار المنصة، ستنظِّم مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في اليوم الأول من المعرض جلسة ((البعد الجديد للمشاركة.. تطور وسائط التواصل الاجتماعي في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي))، ويقدمها ماز نجم، رئيس القسم العالمي لوسائط التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي التوليدي في شركة ((تاتا للخدمات الاستشارية))؛ ومجموعة جلسات أخرى.

وفي ثاني أيام المعرض، تنظِّم المؤسَّسة جلسةً عن ((جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة))، ويتحدث فيها الدكتور ويس هاري؛ إضافة إلى جلسات عديدة غيرها، مثل: ((القراءة من منظور إسلامي - شهر القراءة في الإمارات))، ويتحدث فيها جمال بن حويرب، و((تقاطعات ثقافية، دبي – لندن)) وجلسة عن ((برنامج دبي الدولي للكتابة في 10 سنوات)).