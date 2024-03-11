برئاسة بدور القاسمي.. «كلمات» تعلن تشكيل مجلس أمنائها الجدد

أعلنت مؤسسة كلمات، عن تشكيل مجلس أمنائها للمرحلة الإدارية المقبلة، برئاسة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسسة ورئيسة ((مؤسسة كلمات)).

ويتشكل مجلس الأمناء الجدد من معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي نائباً للرئيس، والشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية بإمارة الشارقة أميناً لصندوق المؤسسة، والشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمُسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي عضواً في المجلس، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة بمنصب الأمين العام.

قائمة

وضمت قائمة أعضاء المجلس كلاً من، الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وأحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، ومحمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، وأحلام بلوكي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب، وفؤاد منصور شرف، المدير العام لمراكز التسوق لدى ماجد الفطيم العقارية.

مهام

ويتولى مجلس أمناء مؤسسة كلمات، المهمات ذات الأثر الاستراتيجي، مثل إقرار النظم واللوائح الداخلة، ووضع وإقرار السياسات الناظمة لممارسات ونشاطات المؤسسة الخارجية، والتقرير بشأن المبادرات والبرامج ذات الصلة بتطوير المؤسسة وتعزيز ممارساتها لتحقيق أهدافها، إلى جانب تعيين الكادر الإداري الأول، وتنمية وإدارة ومتابعة الموارد المالية وتنظيم استثمارها والمحافظة عليها، والنظر في الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية وأثرها على هوية ودور المؤسسة.

2016

وأطلقت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي مؤسسة كلمات في العام 2016، لتؤكد على حق الأطفال في القراءة والحصول على مصادر المعرفة، خاصة الأطفال المحرومين أو الذين يعانون النزوح واللجوء نتيجة الحروب والصراعات في بلدانهم، كما تهتم بتوفير الكتب الميسرة للأطفال المكفوفين وضعاف البصر، وتتبنى المؤسسة مجموعةً من المبادئ والأهداف التي تركز بالدرجة الأولى على التثقيف ونشر العلم والمعرفة، إيماناً منها بدور الثقافة في معالجة تحديات المجتمعات وصناعة جيل قادر على شق طريقه بالتعاون والشراكة نحو مستقبل مشرق.