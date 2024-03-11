منتخبنا للجودو يغادر النمسا متوجهاً لمعسكر جورجيا

يغادر منتخب الإمارات للجودو اليوم مدينة لينز النمساوية إلى معسكره الجديد في جورجيا استعداداً لبطولة تبليسي غراند سلام للجودو والتي تقام من 22 حتى 24 مارس الجاري، بعد مشاركته في بطولة الجائزة الكبرى للجودو بالنمسا، بمشاركة 78 دولة.

ويشارك منتخبنا في بطولة تبليسي جراند سلام بثلاثة لاعبين ولاعبة وهم: كريم عبد اللطيف في وزن تحت 73 كجم وطلال شفيلي في وزن 81 كجم، وجريجوري آرام في وزن تحت 90 كجم، بجانب اللاعبة باتسو ألتان في وزن 57 كجم وقد ضمت تلك البطولة حتى الان 74 دولة.

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