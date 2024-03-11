منتخبنا للجودو يغادر النمسا متوجهاً لمعسكر جورجيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
يغادر منتخب الإمارات للجودو اليوم مدينة لينز النمساوية إلى معسكره الجديد في جورجيا استعداداً لبطولة تبليسي غراند سلام للجودو والتي تقام من 22 حتى 24 مارس الجاري، بعد مشاركته في بطولة الجائزة الكبرى للجودو بالنمسا، بمشاركة 78 دولة.
ويشارك منتخبنا في بطولة تبليسي جراند سلام بثلاثة لاعبين ولاعبة وهم: كريم عبد اللطيف في وزن تحت 73 كجم وطلال شفيلي في وزن 81 كجم، وجريجوري آرام في وزن تحت 90 كجم، بجانب اللاعبة باتسو ألتان في وزن 57 كجم وقد ضمت تلك البطولة حتى الان 74 دولة.
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