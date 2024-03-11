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سان جيرمان يتعثر مجدداً ومبابي يلعب بديلاً

3/11/2024 2:21:32 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعثر باريس سان جيرمان المتصدر وحامل اللقب مجدداً من دون الاعتماد كلياً على نجمه كيليان مبابي، بتعادله على ملعبه مع رينس 2 ـ 2 في الجولة 25 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وأبقى المدرب إنريكي، النجم مبابي على مقاعد البدلاء حتى ربع الساعة الأخير. ورفع سان جيرمان حامل اللقب، رصيده في الصدارة إلى 56 نقطة، بفارق عشر نقاط عن أقرب ملاحقيه ستاد بريست مقابل 35 نقطة لستاد ريمس في المركز التاسع.

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