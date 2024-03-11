سان جيرمان يتعثر مجدداً ومبابي يلعب بديلاً

(MENAFN
- Al-Bayan)
تعثر باريس سان جيرمان المتصدر وحامل اللقب مجدداً من دون الاعتماد كلياً على نجمه كيليان مبابي، بتعادله على ملعبه مع رينس 2 ـ 2 في الجولة 25 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وأبقى المدرب إنريكي، النجم مبابي على مقاعد البدلاء حتى ربع الساعة الأخير. ورفع سان جيرمان حامل اللقب، رصيده في الصدارة إلى 56 نقطة، بفارق عشر نقاط عن أقرب ملاحقيه ستاد بريست مقابل 35 نقطة لستاد ريمس في المركز التاسع.
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