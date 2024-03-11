مؤجلات دورة «البلاي أوف» للكرة الطائرة الأربعاء

أعلن اتحاد الكرة الطائرة، عن مواعيد مباريات الإياب للدور النهائي من دورة ((البلاي أوف)) للكرة الطائرة لتقام في التاسعة والنصف من مساء بعد غد، بعدما كان مقرراً إقامتها في السابعة من مساء أول من أمس، وتم تأجيلها تنفيذاً لقرار الهيئة العامة للرياضة، بتأجيل كافة الأنشطة الرياضية، بسبب الظروف الجوية، ويلتقي في إياب الدور النهائي، الوصل وضيفه الجزيرة، على درع الدوري العام لدوري الكرة الطائرة للرجال، وليس أمام الوصل سوى الفوز بأي نتيجة لتأجيل حسم اللقب إلى مباراة فاصلة في التاسعة والنصف من مساء 16 الجاري، وكان الجزيرة فاز على أرضه في لقاء الذهاب 3 - 2، ويتوج بطلاً للدوري في حال فوزه بأي نتيجة.

وتقام في نفس التوقيت بعد غد، مباريات إياب تحديد بقية مراكز الدوري العام، ويلتقي شباب الأهلي مع بني ياس لتحديد المركزين الثالث والرابع، والعين مع عجمان لتحديد المركزين الخامس والسادس، وحتا مع النصر لتحديد المركزين السابع والثامن.

ويؤجل الحسم إلى مواجهة فاصلة يوم 16 الجاري، حال فوز شباب الأهلي وعجمان وحتا في مباريات الإياب، بعد الفوز ((ذهاباً))، إذ تغلب بني ياس على ضيفه شباب الأهلي 3 - 2، وخسر عجمان أمام ضيفه العين 2-3، وحتا أمام ضيفه النصر بالنتيجة نفسها. .

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