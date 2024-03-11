تعاون بين شرطة دبي و«الرياضات الإلكترونية»

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي واتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية مذكرة تفاهم في مجال التعاون في مختلف قطاعات الألعاب والرياضات الإلكترونية.

وقع الاتفاقية العميد بدران الشامسي مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بشرطة دبي بالوكالة، والشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، وذلك على هامش القمة الشرطية العالمية والتي تستضيفها دبي في مركز دبي التجاري العالمي.

ويأتي توقيع المذكرة انطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة دبي واتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية على توطيد أواصر التعاون في المجال الرياضي بما يحقق الأهداف المُشتركة، وتعزيز الشراكة بشكل فاعل.

وثمّن الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان التعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي والتي تأتي في إطار حرص الاتحاد على تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية وخاصة في المجال الرياضي، فيما أعرب العميد بدران الشامسي عن سعادته بتوقيع المذكرة التي ستسهم في تعزيز التعاون الرياضي، مؤكداً أن توقيع المذكرة يأتي لتفعيل دور الاتحاد وشرطة دبي لبناء قاعدة قوية لممارسة مثل هذه النوعية من الرياضات.

وتنص مذكرة التفاهم على أن يقوم الاتحاد بتنظيم فعاليات ومنافسات مُشتركة خاصة بالرياضات الإلكترونية بين شرطة دبي واتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، والاستفادة من الطاقم التدريبي ومن الشركات الخاصة والمتعاونة مع الاتحاد في مجال تنظيم الفعاليات والأنشطة ومنافسات الرياضات الإلكترونية، إلى جانب تنظيم بطولات خاصة لمنتسبي القيادة العامة لشرطة دبي.

ومن جانبها، ستقوم شرطة دبي بعمل خطط مشتركة وإعداد حملات توعوية في القنوات المختلفة بهدف تعزيز الأمن الرقمي وتعزيز سلامة المجتمع الرقمي وتوعية الشباب بأهمية الرياضات الإلكترونية وممارستها بصورة منهجية ومن خلال القنوات الرسمية المعتمدة وتنفيذ فعاليات مُشتركة.

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