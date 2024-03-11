130 لاعباً ولاعبةً في بطولة «مارس» للغولف

نظم اتحاد الإمارات للغولف، جولة ((مارس)) في موسم بطولات ((الميدالية الوطنية الشهرية))، وأقيمت في ملاعب نادي ياس لينك في أبوظبي، بمشاركة 130 لاعباً ولاعبة، ومن ضمنهم 52 لاعباً من المنتسبين لبرنامج ((صقور المستقبل)) الخاص باكتشاف وصقل وتطوير المواهب الناشئة.

وتوج ضمن منافسات الرجال لفئة ((الصافي)) المقامة بنظام ((ستراتفورد)) العالمي، لاعب المنتخب عمر ثابت برصيد 38 نقطة، وقبض اللاعب ديفيد بندلتون على منافسات ((الكروس)) برصيد ثلاث ضربات فوق المعدل، بعدما أنهى مسار المنافسات بـ75 ضربة.

وفي فئة ((الماسترز)) للفئة العمرية التي تخطت حاجز 50 عاماً، ذهب المركز الأول للاعب كيفن باريت برصيد 41 نقطة، وحصل أنطون ثيرون على المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

وفي منافسات فئة السيدات توجت بالمركز الأول في فئة ((الصافي)) اللاعبة بانسي غونسالفيز بـ35 نقطة، ولتقبض اللاعبة بانسي ذاتها على لقب أطول ضربة للسيدات حققتها عند الحفرة الثانية، فيما ذهب لقب أطول ضربة لفئة الرجال للاعب درويش القبيسي وحققها عند الحفرة 18 والأخيرة.

وعلى صعيد منافسات الناشئين، ذهب المركز الأول للاعبة أليسا تشانغ بـ33 نقطة، متفوقةً على اللاعب سيباستيان كوك الذي حل ثانياً بـ32 نقطة.

وواصل اتحاد الغولف التنوع في جولاته على صعيد برنامجه الرائد ((تحدي صقور المستقبل)) التي امتد على مسار الحفر الثلاث، بإقامة أربع منافسات مناصفة بين الذكور والإناث، ففازت اللاعبة آيرا غانغولي بفئة المستوى الأعلى للإناث الذي امتد على مسار الحفر التسع محققة 37 ضربة، وليذهب لقب الفتيات لمسار الحفر الست للاعبة ريم المهيري بـ23 ضربة.

واحتل اللاعب آراف جانجولي المركز الأول في منافسات الأولاد للمستوى الأعلى (9 حفر) بتحقيقه 30 نقطة، وفاز اللاعب عيسى فهد بن رضا بالمركز الأول في فئة (6 حفر) بـ21 نقطة.

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