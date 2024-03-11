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«مراد ياس» يواجه تحدي كأس الوثبة في تولوز

3/11/2024 2:21:32 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يواجه المهر ((مراد)) لياس للسباقات، التحدي في سباق كأس الوثبة ستاليونز (بري دجورمان)، والذي سيقام عصر اليوم بمضمار تولوز الفرنسي، برعاية النسخة 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي إقامة سلسلة كأس الوثبة ستاليونز، دعماً وتشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم ملاك ومربي الخيول العربية في معظم دول العالم.

وخصص سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1400 متر على الأرضية العشبية، وتشارك فيه 16 من نخبة من الخيول في سن أربع سنوات فما فوق، صاحبة الإنجازات على الصعيد الدولي، وتبلغ جائزته المالية 16 ألف يورو.

لقب

وكان ابن ((ثاكف)) والفرس ((غبراء)) ابنة الأسطورة ((العنود))، قد خاض سباقاً واحداً ((بري سياد)) لمسافة 1400 متر، وفاز به في العام الماضي بفارق 4.5 أطوال، ويشرف عليه المدرب الفرنسي دايمين فاتريجانت، ويقوده اليوم اورتيز مندزابل.

وينافس على اللقب ((كوثر)) للخيالة السلطانية العماني، بقيادة ماري فيلون، و((جاهور جرين مور)) لمالكه علي سليم الفلاحي، وقيادة جاري سانشيز، وكلاهما بإشراف اليزابيث بيرنارد، وهناك المرشح القوي ((ايشان دو بوزلس)) لمارسيل ميزي، بإشراف فيليب سوجرب، وقيادة ماري آن بيرناديت.

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