سيف المزروعي يهدي «MRM» لقب مهرجان أبوظبي للقدرة

أهدى الفارس سيف أحمد المزروعي، إسطبلات MRM ((إم آر إم))، لقب سباق مهرجان أبوظبي للقدرة لمسافة 120 كلم، الذي نظمته قرية الإمارات العالمية بالوثبة أمس في ختام موسم سباقاتها، والذي شهد مشاركة 110 فرسان وفارسات على صهوة نخبة الخيول التي دفعت بها أبرز الاسطبلات من أجل التتويج باللقب.

فوز

وخلال السباق، أظهر الفارس البطل تكتيكاً عالياً، ونجح في انتزاع اللقب على الرغم من تأخره بقرابة 5 دقائق قبل انطلاق المرحلة الأخيرة، ليفاجئ الجميع بتقدمه وبلوغه خط النهاية، بعد أن حل بالمركز 14 في المرحلة الأولى وحل خامساً في الثانية والثالثة، وعلى الرغم من أن الكفة كانت تميل لبقية منافسيه، فإنه تقدم بتكتيك جيد من الخلف ونجح في تحقيق الفوز على صهوة ((بوليو كواسيلو))، بإشراف المدرب إسماعيل محمد، قاطعاً المسافة في زمن قدره 4:20:32 ساعات.

وحلت الفارسة ميثاء محمد القبيسي في المركز الثاني على صهوة ((كاسيلبار جاتسبي)) من إسطبلات F3 بزمن قدره 4:21:34 ساعات، وجاء ثالثاً بفارق ثانية واحدة زميلها من الإسطبل ذاته، الفارس منصور خميس الشدي على صهوة ((أميرة)).

تتويج

وتوج الفائزين الثلاثة الأوائل، مسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، بحضور محمد الحضرمي، مدير الفعاليات بالقرية، وعبدالرحمن الرميثي، مشرف القرية، وعبدالله النقبي، مدير الخدمات المساندة باتحاد الإمارات للفروسية، ولارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة.

ورفع مسلم العامري، أسمى آيات الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على دعمه المستمر لرياضة الفروسية وسباقات قرية الوثبة، ذاكراً أن دعم وتوجيهات سموه كان لهما التأثير الكبير في نجاحات سباقات الموسم، الذي حصل على إشادة واسعة من كل المهتمين بالخيل ورياضة القدرة.

ختام

وقال العامري: سباق المهرجان المفتوح يعتبر أفضل ختام بعد الأداء المتميز الذي قدمه جميع المشاركين، مشيراً إلى أنّ الفرسان والفارسات التزموا خلاله باللوائح والضوابط وشهد منافسة قوية للفوز باللقب الأخير في الموسم.

وأضاف: نشكر كل من شارك معنا في التحديات السابقة، ونشكر اللجنة المنظمة والمتطوعين الذين أسهموا بجهد كبير في التنظيم والترتيب حتى خرجت السباقات بأفضل صورة.

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