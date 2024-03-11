ختام ناجح لـ «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة» في نسختها الثانية

توج المالك سيد حشيش، والمدرب دووج واتسون، بلقب النسخة الثانية من ((سلسلة الإمارات لسباقات السرعة))، عقب تحقيق ((كولور أب)) لقبي الجولة الثانية ((القرهود للسرعة))، التي أقيمت في مضمار ((ميدان)) العالمي، في ديسمبر الماضي، والجولة الثالثة بطولة ((جبل علي للسرعة)) الشهر الماضي.

تنافسية مميزة

وتقدم اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، على استمرار السلسلة للعام الثاني على التوالي، مؤكداً أن السلسلة عززت من التنافسية والقوة في سباقاتنا، وأعطت مثالاً كبيراً على التعاون الوثيق مع بقية مضامير الدولة.

وأضاف أن السلسلة نجحت بشكل كبير في استقطاب أقوى خيول السرعة، والتي تنافست بشكل مثير، لاقتناص اللقب الغالي، وهذا بحد ذاته دليل قوي على اهتمام الملاك والمدربين والفرسان بالسلسلة التي نجحت في ترسيخ دعائمها من النسخة الأولى، وتواصل هذا النجاح في النسخة الثانية.

نجاح كبير

من جهته، تقدم محمد الأحمد، مدير عام مضمار جبل علي، المدير التنفيذي لـ ((سلسلة الإمارات لسباقات السرعة))، بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، على الدعم المستمر لسباقاتنا، والدليل النجاح الكبير التي حققته النسخة الثانية للسلسلة، والتي شهدت مشاركة قياسية لأقوى خيول السرعة محلياً وعالمياً، مقدماً خالص التهاني والتبريكات للمالك سيد حشيش، والمدرب دووج واتسون، على تحقيق اللقب.

وأضاف أن البطولة رسخت القوة والإثارة التي تتمتع بها سباقاتنا، وساهمت في جذب عدد كبير من الملاك والمدربين والفرسان، متمنياً أن يشهد الموسم القادم انضمام بقية مضامير الدولة إلى السلسلة.

نقلة نوعية

بدوره، أشاد سلطان اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإقامة وتنظيم سلسلة الإمارات لسباقات السرعة، للعام الثاني على التوالي، معبراً عن فخرهم واعتزازهم بالعلاقة القوية التي تجمعهم مع مضماري جبل علي وميدان، والذي ساهم في نجاح النسخة الثانية.

وأضاف أن البطولة واصلت تميزها وتألقها، عبر ما شهدناه من منافسة قوية لخيول السرعة في كافة الجولات الثلاث، وهذا إن دل على شيء، فإنه يدل على النقلة النوعية التي أحدثتها السلسلة في سباقات الخيل، والتي أصبحت مطمحاً وهدفاً لجميع المُلاك والمدربين.

نخبة قوية

كما أشاد ياسر مبروك، مدير تطوير السباقات في هيئة الإمارات لسباق الخيل، بالنجاح منقطع النظير للنسخة الثانية للسلسلة، التي شهدت انضمام نادي دبي لسباق الخيل، ما أعطى تميزاً كبيراً للبطولة، نظراً لمشاركة نخبة قوية من خيول السرعة المحلية والعالمية، إذ واصلت نجاحها في جذب أبرز الخيول والمُلاك والمدربين والفرسان، الذين تنافسوا في الظفر بلقب النسخة الثانية.

وقال إن الفضل لنجاح هذه المبادرة، يعود إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، صاحب المبادرات المتميزة والخلاقة في سباقات الخيل بمختلف مضامير الدولة.

وأكد أن النسخة الثانية تميزت بمشاركة نوعية رفيعة من خيول السرعة، أبرزها البطل ((كولور أب))، و((توز))، و((فريدوم فايتر))، و((ليدنج سبريت))، وعدد آخر من الخيول المميزة.

وأضاف أن السلسلة فتحت الباب واسعاً لإمكانية ترفيع سباق ((كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم – الجولة الأولى للسلسلة))، ليصبح أول بطولة مصنفة في مضمار ((الشارقة لونجين)).

وكشف ياسر مبروك، عن أن الخيول التي شاركت في السلسلة، قد تمت دعوتها للمشاركة في شوط ((دبي غولدن شاهين))، خلال أمسية كأس دبي العالمي، الذي سيقام في أواخر الشهر الجاري، مؤكداً تطلعهم في هيئة الإمارات لسباق الخيل، إلى توسيع وتطوير جولات السلسلة في المواسم المقبلة، لتشمل مضامير أبوظبي والعين، ليكتمل بذلك عقد المشاركين في هذه البطولة، التي سترتقي حتماً بمستوى سباقاتنا إلى آفاق جديدة، مقدماً خالص الشكر والتقدير لفرق العمل كافة، التي أسهمت في إنجاح هذه النسخة.

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