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3 جولات من دوري «المحترفين» في رمضان

3/11/2024 2:21:32 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

سيكون جماهير ومتابعو ومحبو كرة القدم، على موعد مثير مع حزمة مميزة من المباريات في شهر رمضان الفضيل، أبرزها 3 جولات قوية من دوري أدنوك للمحترفين، و4 قمم فاصلة في ربع نهائي بطولة الكأس، في ظل سهرات رياضية جماهيرية مرتقبة. وتكتسب مباريات كرة القدم في رمضان طعماً خاصاً، ومذاقاً مميزاً، يختلف عنهما كثيراً في باقي أشهر العام، ما يعطى مباريات الساحرة المستديرة في الشهر الفضيل زخماً جماهيرياً مختلفاً، وتشويقاً مرتقباً، يسهمان في رفع المستوى الفني لغالبية المباريات في رمضان.

وتقام خلال ليالي الشهر الفضيل، وعند الساعة العاشرة ليلاً، مباريات الجولات 16 و17 و18 من دوري أدنوك للمحترفين، أيام 13 و14 و15، و28 و29 و30 مارس الجاري، و6 و7 و8 أبريل المقبل، فيما تقام القمم الـ 4 من ربع نهائي بطولة الكأس الغالية، في 2 و3 أبريل المقبل.

وترتبط كرة القدم الإماراتية بعلاقة مميزة، وذات خصوصية مع شهر رمضان، منها ما يتعلق بالقرار التاريخي الشهير في عام 1998، بعودة اللاعبين الأجانب إلى دوري الإمارات، بعد فترة غياب طويلة، وهو القرار الذي فتح أبواب استقطاب نجوم كبار، ما زال صدى أسمائهم يتردد بقوة، مع قدوم رمضان.

ويشهد الشهر الفضيل في الإمارات، إقامة العديد من البطولات الرمضانية في كرة القدم، والتي غالباً ما تستقطب نجوماً معروفين من خارج التشكيلات الحالية الرسمية لفرق دوري المحترفين، في أجواء رمضانية واعدة، تجتذب أعداداً كبيرة من الجماهير، ما يجعل رمضان كرة القدم الإماراتية، ممتعاً وساحراً، وعامراً بالتنافس والتشويق.

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