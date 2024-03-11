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بدر المطوع الهداف التاريخي للدوري الكويتي

3/11/2024 2:21:32 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

انفرد بدر المطوع مهاجم نادي القادسية والمنتخب الوطني الكويتي، بصدارة لقب الهداف التاريخي للدوري الكويتي، بعدما تخطى رقم السوري فراس الخطيب مهاجم النصر والعربي والقادسية والكويت السابق ومدرب فريق الفحيحيل الحالي برصيد 163 هدفاً، بعد إحرازه هدفه الأخير في مرمى الشباب ضمن منافسات الجولة 18 من دوري زين التي انتهت بفوز القادسية بـ 7 أهداف دون مقابل، ليحافظ الفريق على حظوظه في المنافسة على اللقب وتقليل الفارق مع العربي والكويت، وجاء في المركز الثاني السوري فراس الخطيب، والثالث جاسم يعقوب والرابع بـ 146 هدفاً.

بدوره، أبدى السوري فراس الخطيب مدرب الفحيحيل، سعادته بالإنجاز الذي حققه بدر المطوع لاعب القادسية في تخطي رقمه التاريخي بالدوري الكويتي، وأشار إلى أنه يأمل أن يستمر المطوع في الملاعب لتحقيق رقم لا يستطيع أحد الوصول إليه، لما لهذا اللاعب من موهبة كبيرة وأخلاقيات عالية.

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