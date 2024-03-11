باكاييف: معجب بالتقاليد الإماراتية و«مندي اللحم» أكلتي المفضلة

أكد الروسي زليمخان باكاييف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، أنه سعيد باللعب في قلعة ((العنابي)) ويستمتع بالتواجد في الإمارات، بعدما حقق حلمه بالعيش في الدولة، لافتاً إلى أنه معجب بالتقاليد الإماراتية، وتأقلم سريعاً منذ انضمامه للنادي مطلع الموسم الحالي.

وكشف باكاييف، عن أنه يتمنى الاستمرار باللعب مع نادي الوحدة رغم أن عقده سينتهي بنهاية الموسم الحالي وسيعود إلى ناديه زينيت الروسي بعد انتهاء الإعارة، مشيراً إلى أن نتائج الفريق لم تكن على قدر التوقعات في بطولتي الدوري وكأس رئيس الدولة التي ودعها الفريق، ولكن الفريق أمامه فرصة التتويج بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي بعد تأهله إلى المباراة النهائية.

وقال باكاييف لـ ((البيان)):((تجربتي مع الوحدة جيدة حتى الآن، واعتقد أني أقدم أداء طيباً مع الفريق منذ انضمامي له، استمتع باللعب في صفوف العنابي وسعيد بتواجدي بين جدرانه، حيث وجدت تعاوناً كبيراً من الإدارة وزملائي في الفريق مما ساعدني على التأقلم سريعاً في بداية الموسم)).

وأضاف:((معجب بالتقاليد الإماراتية كثيراً، وحققت حلمي بالعيش واللعب هنا، فقد كان الوحدة مهتماً بضمي في الموسم الماضي ولكن لم تتح لي فرصة الانتقال حينها، كنت أزور الإمارات مع عائلتي كل عام في السنوات الأربع الأخيرة، وعائلتي تشعر بالسعادة بتواجدها في الإمارات)). وأردف:((أحببت مندي اللحم وأصبح أكلتي المفضلة ورقم واحد بالنسبة لي، وكذلك أحب الكرك كثيراً، وأحرص على تناوله يومياً)).

وأكد باكاييف، أن الوحدة يقدم أداء جيداً في المباريات الأخيرة، والفريق نجح في التأهل إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي وكذلك حقق فوزاً مهماً ومعنوياً على حساب الجزيرة رغم أن المباراة جاءت صعبة للغاية وقوية من الطرفين، مشيراً إلى أن اللاعبين أظهروا روحاً قتالية وإصراراً على الفوز أمام الجزيرة والوصل والجميع قدم أداء قوياً.

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