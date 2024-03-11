مباراتان في انطلاقة كأس منصور بن زايد للكرة الليلة

تنطلق الليلة، بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم بمباراتين في المجموعة الأولى، وتقام البطولة في نسختها الحادية عشرة بملاعب فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال بالعاصمة أبوظبي، بمشاركة 16 فريقاً لأول مرة في البطولة.

وتدشن مواجهة فريق مكتب البعثات الدراسية، مع مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي، في العاشرة مساءً، مباريات البطولة، ضمن منافسات المجموعة الأولى، يبدأ ((مكتب البعثات الدراسية)) مشواره في النسخة الجديدة بطموحات كبيرة، علماً بأنه حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية في نسخة العام الماضي.

مواجهة

ويستهل فريق مدارس الإمارات الوطنية، حامل لقب النسختين الأخيرتين، مشوار الدفاع عن اللقب بمواجهة فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية، في اللقاء الثاني الذي يقام في الحادية عشرة مساءً، بالمجموعة نفسها، في مواجهة قوية، خصوصاً وأن فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية أنهى البطولة في العام الماضي في المركز الرابع، بعدما خسر مباراة تحديد المركز الثالث بركلات الترجيح.

تقسيم

وقسمت اللجنة المنظمة، الفرق المشاركة في البطولة إلى 4 مجموعات، يتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى الدور ربع النهائي، وسيتم إجراء قرعة بين الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية، والأمر نفسه في الدور نصف النهائي.

وكانت قرعة البطولة أسفرت عن وقوع حامل اللقب، مدارس الإمارات الوطنية، في المجموعة الأولى إلى جانب مكتب البعثات الدراسية ومكتب التدقيق المؤسسي والأرشيف والمكتبة الوطنية، وتضم المجموعة الثانية فرق قطاع الخدمات المساندة، ومكتب الشؤون الخاصة، والمركز الوطني للمناصحة، ونادي سيتي غولف، بينما تواجدت فرق مكتب الأمين العام، ومكتب شؤون المواطنين والمجتمع، ومركز جامع الشيخ زايد الكبير، ودائرة القضاء في المجموعة الثالثة.

افتتاح

وشهدت المجموعة الرابعة، وجود مكتب الشؤون القانونية، ومكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء، وفندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وأعلنت اللجنة المنظمة، أن الافتتاح الرسمي للبطولة سيقام ثاني أيام شهر رمضان، ومن المقرر أن يشهد حضوراً واسعاً، علماً أن المنافسات تستمر حتى 28 الجاري.

وتقام البطولة بتنظيم ديوان الرئاسة، برعاية تسويقية من شركة رويال جت، وشركة مركاتور للسياحة والسفر وفندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية.

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