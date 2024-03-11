«الزعيم» يطمح للعبور إلى مربع كبار آسيا الليلة

يحل العين ضيفاً على غريمه النصر السعودي في الحادية عشرة من مساء اليوم ((بتوقيت الإمارات)) باستاد ((الأول بارك))، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، ويحتاج ممثل الإمارات وبعد فوزه في لقاء الذهاب بهدف دون رد، للفوز أو التعادل لينال بطاقة العبور إلى نصف النهائي، ومربع الكبار بالبطولة القارية البارزة.

يدير المباراة الحكم العماني أحمد أبوبكر الكاف، ويعاونه مواطناه، أبوبكر العامري، وراشد علي، وتم تكليف العراقي مهند قاسم، حكماً رابعاً، والسنغافوري محمد تاج، حكم فيديو، والكويتي عبدالله الكندري، مساعد حكم فيديو، والبحريني ناصر محمد مراقباً للمباراة، والأردني إسماعيل عدنان، مراقباً للحكام. ومباراة الليلة هي الرابعة للعين والنصر السعودي بدوري أبطال آسيا في تاريخ مواجهاتهما بالمسابقة، إذ سبق وتقابلا في 3 نسخ سابقة وفاز العين في مباراتين والنصر في مباراة.

وسبق للعين مواجهة الأندية السعودية بملاعبها 16 مرة وحقق الفوز عليها في 4 مناسبات وتعادل مرتين ويتصدر مهاجم العين السابق الغاني أسامواه جيان، قائمة هدافي الفريق ضد الأندية السعودية بملاعبها، برصيد 3 أهداف، يليه كل من الهداف الحالي التوغولى لابا كودجو، والمهاجم السابق دوغلاس بهدفين، بينما سجل 9 لاعبين آخرين هدفاً واحداً. وكانت بعثة العين غادرت إلى الرياض برئاسة محمد عبيد حماد، عضو لجنة تسيير شؤون الكرة بشركة العين، مشرف الفريق الأول والرديف، وضمت 21 لاعباً ومن دون المهاجم لابا كودجو، والذي تأكد استمرار غيابه عن تشكيلة الفريق بداعي الإصابة التي لحقت به خلال مباراة الفريق مع بني ياس بدوري أدنوك للمحترفين.

معنويات عالية

ويدخل ((الزعيم)) لقاء الليلة بمعنويات عالية بعد سلسلة من الانتصارات المتتالية خلال الأسابيع الأخيرة كان آخرها الفوز على اتحاد كلباء والتأهل إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ويتوقع أن يلعب الفريق المباراة بنفس تشكيلة لقاء الذهاب.

هدف

وأكد محمد عبيد حماد، أن العين يدخل كل مباراة من أجل الفوز وقال: ندرك جيداً أنه في عالم كرة القدم كل النتائج محتملة ولكن هدف ((الزعيم)) يظل واضحاً للجميع، وهو التأهل إلى نصف النهائي وندرك جيداً أن المهمة لن تكون سهلة خصوصاً وأننا نواجه منافساً قوياً، وروزنامة جدول المباريات ((المرهقة)). وحول فوز العين الأخير على النصر والذي زاد عدد مقاعد الأندية الإماراتية في البطولة الآسيوية، قال: من أهداف نادي العين الأساسية في البطولة القارية هو التمثيل المشرف باسم الوطن في البطولة وتحسين تصنيف دورينا وزيادة مقاعد الأندية الإماراتية في الآسيوية من مسؤوليات العين وهدف من أهدافه التي تحققت في النسخة الحالية.

رونالدو والـ((ريمونتادا))

وأكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر، أن فريقه يبحث عن الفوز ووصف مباراة العين بأنها ((معركة الموت)) حسب وسائل إعلام سعودية، وقال: ندرك أن من يخسر سيخرج من البطولة، ولكنني واثق من قدرة زملائي على تحقيق ((ريمونتادا)) والتأهل لنصف نهائي المسابقة الآسيوية. وأوضح رونالدو أن النصر كان يتطلع للفوز في لقاء الذهاب بالعين غير أن الأمور لم تمر كما يجب، وقال: سنقاتل لصنع فرص وسنحاول استثمارها وترجمتها إلى أهداف، ونحتاج لحضور جماهيرنا ومساندتهم.

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