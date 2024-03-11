تشهد رياضة الإمارات يوماً بعد يوم أحداثاً مهمة بمختلف أنشطتها، إذ يحرص قادتنا على تشجيع جميع الأنشطة الرياضية، وخاصة رياضة المرأة التي بدأت تشق طريقها بنجاح، لأهمية دورها مجتمعياً وكان ذلك واضحاً لدى الجميع بدءاً من القيادة التي أكدت في تصريحاتها أهمية دورها الواضح، وأصبح للرياضة النسائية كيانها الخاص، وتساهم بشكل حيوي في تنمية وازدهار المجتمع، ولها تنظيمها الإداري على المستوى الرسمي، دور المؤسسات المعنية بها واضح وملموس، وهي من التجارب الناجحة، فالرياضة النسائية تسير من نجاح إلى نجاح، وتقام بطولات محلية وعربية، تبرز دور المرأة على الصعيد الرياضي بشكل يتوافق مع طبيعة الواقع وتطورات العصر، وبما يتماشى مع تقاليد المجتمع، حيث حققت الفتاة الإنجازات الرياضية في المحافل العربية والدولية في العديد من المناسبات، وأصبحت تقدم الصورة المشرفة لما وصلت إليه الفتاة الإماراتية من خلال النتائج الطيبة التي حققتها في زمن قصير، وينعكس هذا الاهتمام من قادتنا لكي تأخذ فتاة الوطن دورها الريادي في المساهمة في بناء النشاط الرياضي، فقد حرصت الدولة على ضرورة أن تجد الفتاة مقعداً لها في الهيئات والمنظمات الرياضية، مع وضع الصيغة المناسبة التي تليق بالمرأة التي خرجت إلى رحاب العلم والمعرفة والعمل والنشاط في شتى المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والرياضية، ومشاركة قياداتنا ومؤسساتنا الوطنية الداعمة لدور المرأة في يومها العالمي نراها على الصعيد الرياضي تشارك بفعالية في الأحداث الرياضية التي تأتي تشجيعاً لبنات الوطن، وحثهن على مثل هذه المناسبات التي تلقى المتابعة والاهتمام من أولياء الأمور، وهو ما يمثل نقلة مهمة في دعم مسيرة المرأة وخاصة في الجانب الرياضي الذي تلقى فيه عناية كبيرة، فالمرأة في يومها لديها من الإمكانيات ما يجعلها تقدم قدراتها وتشارك فيه، ليس لمجرد المشاركة فقط بل بمشاركة فاعلة، وأثبتت أنها قادرة على التفوق، فمشاركتها ليس ترفاً إنما هي مشاركة حقيقية لنصف المجتمع بل نعتبرها المجتمع كله ما يعكس أهميتها كالأم والأخت والبنت!.. والله من وراء القصد

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