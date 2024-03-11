الإمارات تكسب الرهان وتعزز مكانتها المالية دولـياً

بعد أن حسمت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) قرارها بتصنيف دولة الإمارات كدولة غير معرضة لخطر تدفقات الأموال غير المشروعة، وأخرجتها بذلك من اللائحة الرمادية، من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز مكانة الإمارات المالية الدولية وتنعكس إيجاباً على مناخ الأعمال والاستثمارات والتدفقات النقدية.

ومجموعة العمل المالي هي هيئة مستقلة تضم دولاً عدة، من الولايات المتحدة حتى الصين، وهي تضع أطراً لعمل شامل ومنسق عبر سلسلة من التدابير التي ينبغي على الدول تطبيقها من أجل ضمان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعدم إدراجها على ما يعرف باللائحة الرمادية التي تضم حالياً عشرين دولة تعتبر عالية المخاطر. وتصنيف مجموعة العمل المالي يكتسب أهمية كبيرة للغاية نظراً لانعكاساته على حركة الأموال وأداء القطاع المالي. ووضع دولة ما على اللائحة الرمادية ينال تماماً من الثقة في قطاعها المالي، كما تلجأ المصارف الدولية إلى خفض تعرضها لهذه الدول عبر الحد من المعاملات المالية الثنائية، ما يؤثر على التدفقات المالية ويحد من شهية المستثمرين على العمل.

ومع بروز الإمارات عموماً ودبي بصفة خاصة كمركز مالي عالمي جاذب لأصحاب الثروات العالية والمصرفيين وصناديق التحوط، تم تكثيف الجهود وتشديد الإجراءات لمكافحة غسل الأموال لتمتين الثقة في النظام المالي للدولة.

لذلك من المتوقع بعد قرار مجموعة العمل المالي أن تعزز الإمارات موقعها الرائد وجهة رئيسية لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد أن نجحت طبقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2023 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، في جذب تدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغ 22.7 مليار دولار (83.5 مليار درهم)، بنمو 10% في المائة لتحتل المرتبة الـ 16 عالمياً.

واحتلت دولة الإمارات المركز الأول على مستوى منطقة غرب آسيا، حيث استقبلت ما نسبته 47.1% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتصدرت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث استحوذت على 32.4% من الإجمالي.

تدفقات ضخمة للأموال تترجم في صورة استثمارات تدعم القطاعات الاقتصادية والنمو الكلي. كما تعزز البنوك من موجوداتها. ومع رفع تصنيف الإمارات ستكون البنوك قادرة أيضاً على خفض تكلفة التعامل مع العملاء.

وفيما تزداد وتيرة الجهود في الإمارات ودول مجلس التعاون عموماً لتطوير القطاعات غير النفطية مثل الخدمات المالية والتجارة والخدمات اللوجستية والسياحة، يشكل جذب الأموال من الخارج جزءاً أساسياً للتطور والتفوق.