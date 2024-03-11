حمد الصقر.. ملك التمور ورئيس أول مجلس شورى كويتي

أنجبت عائلة الصقر الكويتية، التي نزحت إلى الكويت من الأفلاج في نجد، العديد من الأعلام والشخصيات التي أثرت في تاريخ الكويت السياسي والاقتصادي قديماً وحديثاً.

وتنحدر العائلة من الزايد من الدهامشة من قبيلة عنزة، وهي متفرعة من جدهم الأكبر تاجر الماشية ((صقر بن محمد بن غانم))، لذا، فهم يعرفون في الكويت باسم ((الصقر الغانم)).

وطبقاً لما ورد في موقع ((تاريخ الكويت)) الإلكتروني وغيره من المصادر، فإن مؤسس العائلة هو صقر بن محمد بن غانم، الذي أنجب يوسف. ويوسف صقر محمد الصقر (الجد الأكبر للمترجم له)، عاش في عهد حاكم الكويت الثالث، الشيخ جابر بن عبد الله الصباح، الذي استمر من 1814 إلى 1859، ويعد من أقدم وأشهر نواخذة الكويت الذين تعاملوا مع الهند، نقلاً للبضائع منها وإليها. وكان ينقل الملح من جزيرة جشم الفارسية إلى كلكتا، وينقل منها مختلف أنواع السلع الغذائية والاستهلاكية إلى الكويت. وتذكر له أعمال خيرية، منها تبرعه بكمية كبيرة من الأخشاب لتجديد مسجد السوق الكبير عام 1839. وتوفي سنة 1846 غرقاً، قبالة سواحل مليبار بولاية كيرالا الهندية، جراء عاصفة قوية ضربت سفينته.







أنجب يوسف الصقر ابناً سماه عبد الله (الجد المباشر للمترجم له)، وهذا ورث عن أبيه مهنة التجارة وقيادة السفن الشراعية إلى الهند، لجلب البضائع المختلفة، لكنه اختلف مع جماعة من مواطنيه، فآثر أن يرحل عن الكويت نهائياً، فسافر بحراً مع عماله وخدمه إلى سواحل أفريقيا سنة 1871، واستقر هناك بمدينة ماليندي الكينية، إلى أن توفي ودفن بها، تاركاً خلفه في الكويت ابنة وعدداً من الأولاد الذكور، أشهرهم ابناه صقر وحمد. أما صقر عبد الله يوسف الصقر (أخو المترجم له)، فقد اقتفى أثر والده باحتراف قيادة السفن، فصار نوخذة شهيراً وقديراً، يجوب البحار بين الخليج والهند وأفريقيا، وبرز في مجتمعه الكويتي كواحد من التجار المتعاملين والمترددين على الهند، وممن تملكوا منزلاً فخماً هناك بمدينة كاليكوت.

وأما ((حمد عبد الله يوسف الصقر))، الذي خصصنا هذه المادة لاستعراض سيرته، فقد أبصر النور في الحي الشرقي من العاصمة سنة 1871، في عهد الشيخ عبد الله الثاني بن صباح الثاني (1866 ــ 1892)، ابناً لأب هو ((عبد الله يوسف الصقر))، الذي لم يره، لأنه توفي قبل ولادته بشهر، وأم هي ((عائشة بنت يوسف البدر))، وبالتالي، فإن جده لأمه هو تاجر الخيول الكويتي المعروف، يوسف بن عبد المحسن البدر، وجدته لأمه هي نورة حمد الشايع.

وجد الحاج حمد الصقر نفسه، يكبر ويترعرع تحت رعاية أعمامه وأخواله، وسط أسرة ميسورة ذات مكانة اقتصادية وأنشطة تجارية ممتدة في الكويت والعراق والهند وعدن، وصاحبة أساطيل من السفن الشراعية، التي كان يديرها ثلة من أمهر نواخذة الكويت وأشهرهم. فتعلم ألف باء التجارة بالفطرة، وحينما كبر، لم يرغب في ممارسة قيادة السفن، وفضل عليها العمل التجاري والاستثماري، فشارك أخاه صقر في الإمساك بتجارة العائلة، وأدارها بمهارة، وراح يوسع أساطيلها البحرية ووكالاتها التجارية في الخارج، وينمي ثروتها بالاستحواذ على مساحات واسعة من بساتين النخيل في البصرة والفاو والمحمرة، حتى حاز على لقب ((ملك التمور))، كناية عن استقطابه لنحو 70 % من تجارة التمور المتجهة بحراً نحو شبه القارة الهندية. كما أنه توسع في شراء الأراضي والدكاكين في عبادان ومدن إقليم عربستان. ويمكن القول إن تخصصه في تجارة التمور، جعله وأبناءه من بعده بمأمن من التقلبات الاقتصادية، إذ لم تلحق به أي خسارة، مشابه لما حدث مع أقرانه ممن تخصصوا في تجارة اللؤلؤ، فبارت تجارتهم بسبب الكساد العالمي، واكتشاف اللؤلؤ الصناعي في اليابان.

لم ينسَ حمد الصقر وطنه وأهله ومجتمعه البسيط آنذاك، فعمل على توفير مصدر للرزق للعديد من العائلات الكويتية، في الزمن الصعب، من خلال توظيفهم ودعمهم وإقراضهم، كما أمن لمواطنيه، من خلال تجارته مع الهند، مختلف حاجاتهم المعيشية والتموينية خلال سنوات الحرب العالمية الأولى الصعبة. وأنفق مما أفاء الله عليه من خيراته على أوجه البر والإحسان، فقام في عام 1907 ببناء ((مسجد الصقر)) بفريج الخرافي، وتبرع في عام 1913 بجزء من الأرض التي أقيم عليها ((المستشفى الأمريكاني))، وساهم بالتبرع المالي في بناء سور الكويت الثالث سنة 1920، وساهم مساهمة كبيرة بالمال في تأسيس ((المدرسة الأحمدية)) عام 1921، وراح يستجيب بأريحية لطلبات التسليف التي انهالت عليه من نواخذة وبحارة الغوص، لتدبير أمورهم المعيشية القاسية آنذاك.

وبهذه الأعمال وغيرها، برز في وطنه الكويتي، كواحد من أصحاب المكانة والرأي والمشورة والتقدير والاحترام لدى حكام البلاد من آل صباح، كما نظر إليه مواطنوه كواحد من ذوي الحكمة والبصيرة والخبرة. وحينما توفي حاكم الكويت التاسع، الشيخ سالم المبارك الصباح في 23 فبراير 1921، تولى الصقر قيادة وجهاء البلاد وأعيانها، لمبايعة الشيخ أحمد الجابر الصباح، حاكماً جديداً، بل وتحدث أمام الأخير باسم أهل الكويت، طالباً تأسيس مجلس للشورى، للمساعدة في إدارة دفة الحكم. وهو الطلب الذي استجاب له الشيخ أحمد الجابر في أبريل من نفس العام، حينما تأسس أول مجلس للشورى في البلاد، عن طريق التعيين، وكان مكوناً من 12 عضواً من التجار والوجهاء (6 من منطقة شرق، ومثلهم من منطقة جبلة)، برئاسة الحاج حمد الصقر. لم يستمر هذا المجلس الأول من نوعه في تاريخ الكويت سوى شهرين، بسبب الخلافات التي دبت بين أعضائه، وكثرة المنازعات والشجار بينهم، وتغليب مصالحهم الشخصية، وبالتالي، فقدانهم لثقة الحاكم والمواطنين، الأمر الذي أدى إلى حل المجلس تلقائياً. وقبل أن ينتقل الأخير إلى جوار ربه في 8 يناير 1930، بمنزله، وهو يؤدي صلاة الفجر، كان الراحل قد غرس نبتة المشاركة في الحكم، التي نمت وأينعت خلال السنوات التالية، وصولاً إلى المجلس التشريعي الأول في سنة 1938، الذي ضم 14 نائباً منتخباً، برئاسة الشيخ عبد الله السالم الصباح. وتكريماً له، وتخليداً لذكراه، أطلقت الدولة على أحد شوارع العاصمة اسم ((شارع حمد عبد الله الصقر)).

من الأحداث الأخرى ذات الصلة بسيرة الحاج حمد الصقر، أن إحدى سفنه كانت تبحر في مياه شط العرب سنة 1914، فتعرضت لإطلاق نار من سفينة حربية بريطانية، بسبب رفعها العلم العثماني المستخدم آنذاك. وبسبب هذه الحادثة، وتفادياً لتكرارها، تم الاتفاق بين حاكم الكويت والمقيم البريطاني، على أن يكون للكويت علمها الخاص.

تزوج الحاج حمد الصقر من ثلاث نساء (سبيكة بنت محمد السميط، وشيخة بنت السيد فايز الرفاعي، وفاطمة بنت الحاج سليمان عبد الله البسام، ابنة وكيله التجاري في عدن)، فرزق من الأولى بابنتين، هما شاهة وفاطمة، ورزق من الثانية بعبد الله وعبد العزيز ومحمد وجاسم وعبد الوهاب وطيبة ونورة ومنيرة، ولم يرزق بأبناء من الثالثة.

ابنه الأكبر هو ((عبد الله حمد عبد الله الصقر))، الذي تولى بعد وفاة والده إدارة الممتلكات العقارية والزراعية للعائلة في البصرة والفاو وما جاورها. ولد عبد الله في عام 1910، بحي الجبلة، وتوفي في عام 1974، وانشغل خلال حياته بالإدارة والسياسة والتجارة والثقافة، فكان عضواً في أول مجلس للمعارف تشكل سنة 1936، كما دخل انتخابات المجلس التشريعي الأول سنة 1938، وانتخابات المجلس التشريعي الثاني سنة 1939، وفاز بهما. وما بين هذا وذاك، كانت له مساهمات في النهضة الاقتصادية والثقافية للكويت، من خلال تأسيس عدد من الشركات، والانغماس في أنشطة شبكة من المنظمات والأندية والجمعيات ذات التوجه العروبي القومي في النصف الأول من القرن 20. درس عبد الله في مدارس الكويت، ثم ألحقه والده بثانوية سانت ماري البريطانية في بومباي، ومن ثم ابتعثه إلى عدن ليتدرب على النشاط التجاري في مكاتب التاجر الكويتي خالد عبد اللطيف الحمد، فتنقل بين موانئ اليمن والصومال، وتأثر هناك بالميول القومية.

ابنه الثاني ((عبد العزيز حمد عبد الله الصقر)). ولد في الحي القبلي سنة 1912، ودرس في المدرسة المباركية والمدرسة الأحمدية، ثم أرسله والده إلى كراتشي برفقة ابن عمته محمد ثنيان الغانم، الذي كان يقوم هناك بإدارة أعمال خاله حمد الصقر. وفي كراتشي درس الإنجليزية لمدة نصف عام، على يد المدرس الفلسطيني عبد الرؤوف النابلسي، ومنها انتقل إلى بومباي سنة 1922، حيث أقام لدى عائلة الفضل السعودية، وتعلم الأوردية، وأكمل دراسته بمدرسة ((سانت ماري)) الثانوية البريطانية. لاحقاً، انتقل إلى ((بوربندر)) بولاية كوجرات الهندية، برفقة التاجر محمد عبد الله السعد المليفي، الذي دربه هناك لمدة عامين على الأعمال التجارية، كي يتولى إدارة أعمال أبيه في الهند، في مجال تسويق تمور وتصدير البضائع الهندية. واستمر على هذه الحال، يقيم تسعة أشهر من السنة في الهند، والباقي في الكويت، حتى عام 1930، الذي شهد وفاة أبيه، وانتقال إدارة تجارة العائلة في الهند إليه رسمياً، فأدارها باقتدار من مدينة بوربندر، التي بقي مقيماً بها 30 عاماً تقريباً، وذلك بمساعدة عدد من الوكلاء، مثل: إبراهيم عبد الله الفضل في بومباي، وصالح عبد الله الفضل في كراتشي، ومحمد عبد الله السعد المليفي في بوربندر، ومحمد ثنيان الغانم في براوه.

وفي عام 1951، عاد إلى الكويت، فكان أحد آخر الكويتيين العائدين من الإقامة الطويلة بالهند. وبعد عودته، شارك في تأسيس عدد من الشركات الكويتية، مثل: شركة ناقلات النفط في 1957، وشركة الخطوط الجوية الكويتية في 1954. ثم صار رئيساً لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، من 1958 إلى 1996، ورئيساً لمجلس إدارة بنك الكويت الوطني في 1959، وكان عضواً مؤسساً في مجلس إدارة شركة السينما الكويتية، من 1957 إلى 1960. إلى ذلك، مارس العمل السياسي، فانتخب عضواً ثم نائباً في المجلس التأسيسي المكلف بإعداد دستور الكويت المستقلة عام 1962، كما عُين كأول وزير للصحة في أول حكومة، ورئيساً لأول مجلس أمة منتخب بعد الاستقلال في عام 1962، وتوفي في عام 2005.

ابنه الثالث هو ((جاسم حمد عبد الله الصقر))، وهذا ولد عام 1918 في حي الجبلة أيضاً، وتلقى تعليمه الأولي بمدارس الكويت الأهلية والحكومية، قبل أن يقترح عليه أخوه عبد الله السفر إلى البصرة، لنيل الشهادات الابتدائية والمتوسطة، ثم الثانوية، التي نالها في 1939، وبسبب حبه للعلم، أراد مواصلة دراسته الجامعية بجامعة فؤاد الأول المصرية بالقاهرة، لكن ظروف الحرب العالمية الثانية حالت دون ذلك، فدرس الحقوق في جامعة بغداد، وتخرج عام 1943، ليصبح أول خريج جامعي وقانوني في تاريخ بلاده.

بعد تخرجه تفرغ لإدارة أعمال عائلته التجارية في البصرة حتى عام 1959، الذي عاد فيه إلى الكويت، ليسهم في نهضتها من خلال عضويته في العديد من المؤسسات والهيئات العامة والخاصة، مثل: المجلس الأعلى للتخطيط، والشركة الأهلية للتأمين، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، وشركة البترول الوطنية، ومجلس إدارة جامعة الكويت، وجمعية القلب الكويتية، ولجنة الدفاع عن فلسطين، ومجلس إدارة بنك الكويت الوطني. كما شغل لمدة 15 عاماً منصب القنصل الفخري للسويد بالكويت، وترأس في عام 1990 لجنة صياغة مقررات مؤتمر جدة الشعبي، إبان الغزو العراقي للكويت، وتولى رئاسة مجلس إدارة جريدة القبس. وشهد عام 1972 حصوله للمرة الأولى على عضوية مجلس الأمة كنائب منتخب، ثم انتخب مجدداً في مجلس 1981، وفي المرتين لعب دوراً هاماً، من خلال ترؤس لجنة المجلس التشريعية، ولجنة الشؤون الخارجية على التوالي. وفي 17 سبتمبر 2006، انتقل إلى رحمة الله.