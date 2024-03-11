بأي الوسائل تستعاد فلسطين؟!

في مجلة العربي الكويتية، وقبل نصف قرن من اليوم، كان من تقاليدها وقت ذاك، زاوية تبدأ بها صفحتها، وهي (بريد القراء) تجيب عمّا يأتيها من تساؤلات في الشأن العام من قرائها، في عدد شهر أبريل عام 1966 كتب أحد القراء واسمه أحمد، من مدينة اللاذقية، وعادة لا يكتب الاسم كاملاً ملخصه، سؤالاً يقول فيه: هل بالأغاني والمقالات الصحافية نستعيد فلسطين؟!

رد عليه المحرر: (إذا سمحت، سنرد عليك بصراحة، فتحرير فلسطين يحتاج إلى جهود كل فرد من أبناء وطننا العربي الكبير، فهم جميعاً مدعوون لإنقاذ فلسطين في حدود قدراتهم ... الزارع يزيد من زراعته، والصانع يزيد من إنتاجه، والمرأة تنشط وتعمل، والعالم يخترع ويبدع، كل هذا في الوقت الذي تتطور الجيوش وتتسلح، ومقالات الصحافيين وأغاني المطربين ما هي إلا دليل على أن هذين القطاعين يقومان بواجباتهما على أفضل وجه، والسؤال الذي يجب أن يطرح: ما الذي تقدمه بقية القطاعات في وطننا؟

بعد أكثر من نصف قرن ويزيد، يبدو أن الجواب الذكي، وهو بصيغته التي قدمها المحرر لا زال بلا جواب، هو سؤال (ملغوم) إن صح التعبير، فهو يشير إلى تقاعس في المنظومة الإنتاجية والمعرفية والعلمية والاجتماعية، عن القيام بدورها، ويحث على تنشيطها، إن أردنا بالفعل تحرير فلسطين، وعلى رأسها التفكير العلمي. المحزن أنه لا زال الكتاب والمغنون يقومون بواجباتهم بعد كل تلك السنوات الطوال تجاه فلسطين، أما بقية القطاعات فهي خاملة.

مجلة العربي اليوم متاحة على الشبكة الدولية في صيغة (بي دي إف) وكان هناك مشروع مقدم من مؤسسة التقدم العلمي في الكويت في السنوات الأخيرة لجعلها متاحة رقمياً بشكل أفضل، إلا أن البيروقراطية ترددت في قبول ذلك المشروع، رغم أنه لا يكلفها فلساً واحداً، ذلك أمر آخر، أيضاً له علاقة بالتفكير العلمي.

بيت القصيد أن القضية التي تؤرقنا، قد أصبح لها ثلاثة أرباع القرن وهي كما هي (أغان ومقالات) لا غير، دون التفكير الصحيح العملي. فقد ذهب أخيراً ثلاثة عشر فصيلاً فلسطينياً الى موسكو، وخرجوا ببيان لا يختلف عليه أحد من الإدانة (نفس المقالات والأغاني) ولكنهم رجعوا من موسكو أيضاً ثلاثة عشر فصيلاً كما هم!.

ما كان منتظراً هو إعلان وحدة الشعب الفلسطيني والخروج باتفاق بقيادة واحدة لها برنامج واحد. لم يحدث ذلك، بل قال البيان إن حديث الوحدة سوف يعاد إليه لاحقاً!! لقد تم توقيع ثمانية عشر اتفاقاً بين فصائل فلسطينية، أحدها في مكة، والأخير في الجزائر، ثم تفرقوا بعد ذلك بوقت قصير!!

لا تريد الفصائل أن تقتنع أن العالم يريد أن يتحدث الى طرف واحد فقط، لا أطراف تعطل عمل بعضها، وكل (بما لديهم فرحون)!!

بعدها كتبت على منصة إكس الدولية (تويتر سابقاً) أقول (ذهب الفلسطينيون إلى موسكو من أجل الاتفاق فلم يتفقوا .... واختلفت كابينة الحرب في إسرائيل ... ولم يفترقوا) وتلك حقيقة لا ينكرها أي عاقل، فسرعان ما وصلتني من البعض (على قدر عقولهم) أننى أناصر إسرائيل!! لا بأس الناس تفهم الأمور حسب خلفيتها المعرفية، إلا أن المشكلة أن تلك الخلفية المعرفية لم تتغير منذ أن كتب محرر مجلة العربي قبل نيف ونصف قرن رده على المتسائل أحمد من اللاذقية، هل بالإمكان تحرير فلسطين بالمقالات والأغاني؟ لا يمكن أن نتقدم في طريق التحرير إلا بالعلم لا بالعاطفة، وبأولوية المصلحة العامة لا المصلحة الفصائلية. ولكن لا زال ذلك طريق بعيد المنال حتى الساعة، حيث إن معظم الرأي العام العربي مختطف بشعارات ضبابية وطافحة بالشعوذة.