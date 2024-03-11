إغاثة الشقيق واجب

الفرق شاسع بين من يعمل ومن يتكلم، الأول هو الذي يعطي دون منة أو تفاخر، والآخر يطلق الشعارات، ويجند الأتباع، ويدير حملات دعائية، وفي النهاية لا يقدم غير عبارات خاوية لا تغني ولا تسمن من جوع.

وفي أزمة غزة تحدث كثيرون، ومن خلفهم جماعات تطبل لهم، وعند ساعة الجد، وقت الحاجة، لحظة تكالب أيدي مجرمة ضد شعب أعزل، عندها اختفوا، وبلعوا ألسنتهم، ولم تصل إلى أبواب المعابر من شاحنات أغذيتهم وأدويتهم إلا ما يكفي للتصوير!.

وفي أزمة غزة لم يتحدث أصحاب الأيدي البيضاء، الأشقاء الذين لا يطلبون شيئاً مقابل عطائهم، فكانت المساعدات هناك عند مشارف رفح تنتظر العبور، وقد عبرت مئات تلو مئات من الشاحنات، وفاعل الخير، من يسند إخوته، لا يلتفت نحو أحد، ولا يهمه كلام أحد، هو الذي يتطوع، وهو الذي يبادر، وهو الذي يخترق القنوات الدبلوماسية حتى يصل إلى الهدف، وهو شعب غزة.

ولأن الشهامة خصلة مكتسبة، جذورها ممتدة، وأهلها يشار إليهم بالبنان، سيماهم في وجوههم، يعرفون بجودهم، فلا يتحدثون ولا يجادلون، بل نراهم في الصفوف الأولى يقفون، عبر فارس شهم وطيور خير، ووصلت ما يزيد على 200 طائرة شحن، وعدة سفن إلى العريش، بعضها يحمل المأكل والملبس، والبعض الآخر يحمل الدواء والخيام، ووصل المستشفى الميداني الذي حل مكان ما هدم من مستشفيات غزة، ونقل المرضى المحتاجين إلى علاج للخارج، أطفال قطع عنهم الأوكسجين، وكبار انقطع عنهم العلاج في الداخل، ووصلت محطات تحلية المياه لتعوض النقص بعد تدمير البنية التحتية للقطاع، ووصلت الأيدي الحانية إلى الذين انقطعت بهم السبل في الشمال، أولئك المعرضون إلى المجاعة المقصودة من جيش غرته قوته، وتحركت طائرات من الإمارات مع طائرات من مصر لإنزال المساعدات العاجلة.

وقبل يومين صدر بيان أمريكي أوروبي بريطاني إماراتي حول مساعدات تجمع في قبرص، وميناء مؤقت على شواطئ غزة، منه تدخل تلك المساعدات، دون ضجيج ودون حملات دعائية، الفعل هنا، في الإمارات، هو الذي نراه قبل أن نسمع عنه، وهو الذي يتحدث عن نفسه، فهذا وقت يحتاج إلى مد يد العون، وليس إلى أقوال تتبخر في الهواء، وهذا هو الفارق الذي يفصل ما بين من ينظر إلى العطاء كواجب، وبين من يريد أن يتفاخر بشحنة أرسلها على استحياء!.