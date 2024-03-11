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الذكاء الاصطناعي يكشف اختبارات المستخدمين!

3/11/2024 2:21:30 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ادعت منصة محادثة آلية بالذكاء الاصطناعي منافسة للمنصة الأشهر ((شات جي.بي.تي))، قدرتها على معرفة متى يحاول المستخدمون اختبارها؟، بحسب مطورين في شركة أنثروبيك، ما يمثل مستوى جديداً للإدراك لدى منصات المحادثة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وكتب أليكس ألبرت، المهندس في أنثروبيك على منصة ((X)) للتواصل الاجتماعي: ((عندما أجرينا هذا الاختبار لاحظنا بعض السلوكيات المثيرة، وبدا الأمر وكأن المنصة تشك في تعرضها لتقييم)).

وفي الاختبار الذي تم للمنصة كلاود3 أوبوس تم تكليفها بعمل مسح لنصوص تقنية واختيار جملة غير مترابطة عن جمعية دولية للبيتزا تعتبر التين ولحم الخنزير المقدد وجبن الماعز كأفضل حشو للبيتزا.

لكن المنصة لم تشر إلى هذه الجملة باعتبارها غير ذات صلة ببقية النص الذي كان يتعلق بلغات البرمجة والشركات الناشئة، وإنما بدت وكأنها أدركت أنها تخضع لاختبار.

وتقول مارجريت ميتشل، الباحثة في مجال الذكاء الاصطناعي، إن هذا التطور يمكن أن يكون ((مخيفاً جداً)).

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