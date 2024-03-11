الذكاء الاصطناعي يهدد 68 مليار دولار في صناعة محركات البحث

تؤكد شركتا ((غوغل)) و((مايكروسوفت)) وغيرهما، أن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ستجعل تجربة البحث على الإنترنت، أفضل من أي وقت مضى. إلا أنه هذا التصور مصحوب أيضاً بمخاوف من تدمير صناعة تحسين محركات البحث ((إس إي إو))، التي تبلغ قيمتها 68 مليار دولار، وكان ((غوغل)) سبباً في إنشائها قبل ربع قرن، بحسب موقع ((فورتشن)). هذا بخلاف الخوف من تعتيم الذكاء الاصطناعي التوليدي على مصادر المعلومات، أو الانحياز، أو الحصول على مجرد ((هلوسات)).

ربع قرن

طوال الـ 25 عاماً الماضية تقريباً، استخدمت المواقع والمدونات باختلاف أنواعها، أدوات واستراتيجيات ووسائل تحسين محركات البحث، لبلوغ قمة صفحة نتائج البحث، أو على الأقل، الظهور في النتائج العشر الأولى. وبالنسبة لكثيرين، هذا الترتيب يعني كثيراً من الأموال، خاصة إن كنت تبيع سلعة ما، أو حريصاً على جذب الجمهور. على سبيل المثال، قد يوظف موقع إخباري مستشاراً لمساعدته في اختيار الكلمات المفتاحية الأفضل للعناوين الرئيسة والبيانات الوصفية، بحيث يقوم ((غوغل)) و((بينج)) بوضع الموقع الإخباري في قمة النتائج، عندما يبحث مستخدم عن أحدث المعلومات حول كارثة طبيعية أو أزمة سياسية.

تغيير تكتوني

ولأن محركات البحث تجذب مليارات المستخدمين إلى مواقعها، وتحتاج إلى كسب ولائهم، فقد عملت باستمرار على تحسين خوارزمياتها لتحسين جودة النتائج. إلا أن الصفائح التكتونية للإنترنت تتحرك الآن، فالاستخدام المتزايد لأدوات مثل ((تشات جي بي تي)) أو ((كو بايلوت)) أو ((جيمناي))، ربما يجعل استخدام مواقع البحث شيئاً من الماضي. فبدلاً من التفكير في جملة بحث والحصول على روابط عضوية أو مدفوعة، سيعطيك الذكاء الاصطناعي التوليدي ببساطة إجابة بسرعة كبيرة.

وبمرور الوقت، ومع تحسن إجابات الذكاء الاصطناعي، لن يكون لدى المستخدمين حافز لتصفح نتائج البحث. ويمكنهم توفير الوقت والجهد بقراءة ردود الذكاء الاصطناعي. بمعنى آخر، سيتجاوز المستخدم كل تلك الروابط المدفوعة، والجهود التي تبذلها مواقع الويب لتحسين نتائج محركات البحث الخاصة بها، ويجعلها عديمة الفائدة. وعندما يبدأ المستخدمون في تجاهل قوائم البحث، سيكون لذلك تأثير سلبي في إيرادات مستشاري تحسين نتائج محركات البحث، ومستشاري التسويق على محركات البحث، وفي النهاية، محركات البحث نفسها.

الأثر المالي

وبالطبع لا يمكن تجاهل الأثر المالي لهذا، فقد حققت صناعة تحسين محركات البحث 68.1 مليار دولار على مستوى العالم في 2022. وكان من المتوقع أن تصل إلى 129.6 مليار دولار بحلول 2030. إلا أن هذه التوقعات كانت قبل ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي. أما بالنسبة لمحركات البحث، فإن دخلها من البحث هو مصدر رئيس لإيراداتها. فهم يحصلون على جزء من الأموال التي تنفقها المواقع لتحسين ظهورها عبر نتائج البحث، أو من خلال الإعلانات والتسويق عبر محركات البحث.

على سبيل المثال، جاء نحو 58 % من إيرادات غوغل عام 2022، أو 162.5 مليار دولار، من إعلانات ((غوغل)) التي تقدم بعض هذه الخدمات. ورغم أن ذلك ربما يضر بمحركات البحث وإيراداتها، إلا أنها سارعت بتبني التقنية الجديدة. والقائمة تتضمن، على سبيل المثال ((غوغل)) و((بينج)) و((بايدو)) و((دك دك جو))، إضافة إلى محركات جديدة قامت على الذكاء الاصطناعي من البداية.

رد اصطناعي

وبسؤال أحد أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي عن رأيه في ما إذا كان تطوره سيؤدي إلى تدمير هذه الصناعة، قال ((أنا لا أتوقع أن تتلاشى صناعة تحسين محركات البحث على الفور. فلا تزال محركات بحث الذكاء الاصطناعي التوليدية في مهدها، وستواجه بعض التحديات قبل أن تهيمن على عمليات البحث))، ثم وجه إليه السؤال نفسه بعد بضعة أيام، فقال ((لا أتوقع ذلك، لأن الخبرة البشرية تظل أمراً بالغ الأهمية))، فتمت مواجهته بتصريحاته السابقة فلم ينكرها.

وقال إن التحديات التي تواجه الذكاء الاصطناعي التوليدي حالياً هي ((الفهم العميق، فلا يزال الذكاء الاصطناعي التوليدي يفتقر إلى الفهم العميق للنصوص والسياق مثل البشر. وهذا يعني أن نتائج البحث قد لا تكون دقيقة أو ذات صلة دائماً. ثم إن صناعة تحسين محركات البحث تعتمد على الإبداع والابتكار. وبينما يمكن أن تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي في إنشاء محتوى، إلا أنها لا تزال تفتقر إلى القدرة على الإبداع والتفكير خارج الصندوق. وأخيراً، الأخلاقيات والموضوعية، فهناك مخاوف تتعلق بإمكانية التحكم في نتائج البحث والتلاعب بها. ومن المهم ضمان الموضوعية والحيادية للحفاظ على ثقة المستخدمين)).

وأضاف أن ((الخبرة البشرية تظل أمراً بالغ الأهمية، فلا يزال فهم نية المستخدم، وإنشاء محتوى جذاب، وبناء العلاقات مع مواقع الويب الأخرى، من المهارات التي لا يمكن للذكاء الاصطناعي القيام بها حالياً بشكل كامل، فهذا يتطلب إبداعاً بشرياً وتفكيراً نقدياً وتخطيطاً استراتيجياً)).

وأشار إلى أن المستقبل يكمن في ((التعاون بين الخبرة البشرية وأدوات الذكاء الاصطناعي، حيث تقوم محركات البحث بتحديث خوارزمياتها باستمرار، ما يتطلب من محترفي تحسين محركات البحث البقاء على اطلاع وتكييف استراتيجياتهم، ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في هذه العملية. كما سيستفيد المختصون في هذه الصناعة من كفاءة الذكاء الاصطناعي وتحليلاته، مع التركيز على اتخاذ القرار الاستراتيجي، وحل المشكلات بشكل إبداعي. لذلك، من المرجح أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تحويل صناعة تحسين محركات البحث، وليس القضاء عليها)).