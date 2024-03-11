عشرة قتلى من «داعش» بعملية استباقية في العراق

قتل عشرة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، خلال عملية عسكرية أطلقها الجيش العراقي ضد خلايا التنظيم في المناطق الصحراوية في وسط وشمالي البلاد، وفق بيان رسمي صدر أمس.

وقال مصدر أمني، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، إن هذه ((العملية الاستباقية)) تأتي ردعاً لهجمات يعتقد أن التنظيم كان يخطط لشنها خلال شهر رمضان.

وذكر بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني الحكومية، أن ((عدد الإرهابيين الهالكين على يد قواتنا الأمنية البطلة خلال الساعات الـ 24 الماضية هو عشرة))، في العملية التي تضمّ قوات من الجيش العراقي والحشد الشعبي، وتشمل محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين والأنبار.

وبعدما سيطر عام 2014 على مساحات واسعة في سوريا والعراق، مني التنظيم المتطرف بهزائم متتالية في البلدين، وصولاً إلى تجريده من كل مناطق سيطرته في 2019.

وذكر تقرير للأمم المتحدة، نُشر في يناير، أنه في العراق وسوريا ((استمرت نواة داعش في العمل في شكل تمرد قليل الحدة، مع خلايا إرهابية تتمركز في المناطق النائية والريفية)).

وأضاف التقرير ((ومع أن قدرات التنظيم تدهورت في المنطقة، فإنه ظل يشكل تهديداً، لأنه تكيف مع ضغوط مكافحة الإرهاب، من خلال استغلال الثغرات الأمنية)).

وبحسب التقرير، يقدّر ((قوام أفراد داعش في العراق والجمهورية العربية السورية معاً، بما يراوح بين 3000 و5000 مقاتل)).

وفي العراق، ظلّت عمليات التنظيم ((مقيدة إلى حد كبير))، وفق التقرير، لافتاً إلى أن التنظيم واصل ((تركيز عملياته حول ضواحي بغداد، ومحافظات كركوك وديالى وصلاح الدين ونينوى)).

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