اتساع دائرة الترشّح لرئاسة موريتانيا

اتسعت دائرة المعلنين عن ترشحهم للانتخابات الرئاسية في موريتانيا التي تقرر رسمياً تنظيمها في الـ 22 من يونيو القادم، بعد أن كان الحزب الحاكم وأحزاب الموالاة تحدثت عن ترشيحها الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني لولاية ثانية.

وأعلن الدكتور محمد الشيخ، وهو ناشط إعلامي أكاديمي ومحلل سياسي موريتاني، ترشحه لرئاسيات 2024. وقال إنه من خلال متابعته للاقتصاد الموريتاني ومؤشراته قرر أن يترشح من أجل إعادة العدالة، وتوزيع الثروة، وحل مشاكل التعليم والصحة.

كما أعلن النائب البرلماني المعارض العيد ولد امبارك، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة من حزب الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية، وقال إنه واثق من وعي الشعب وقدرته على التغيير السلمي، لا التغيير العنيف الذي يجلب الأضرار.

بدوره أكد المرشح السابق للانتخابات الرئاسية محمد الأمين المرتجى ولد الوافي، مشاركته في السباق الرئاسي، رغم أن رصيده من الأصوات لم يتجاوز 0,40 في المائة خلال رئاسيات 2019 التي فاز بها آنذاك ولد الغزواني.

وأعلنت الدكتورة خديجة بنت سيدنا لرئاسيات 2024 ترشحها للسباق الرئاسي، وقالت إن الأوان قد آن للبديل وهو ترشيح امرأة وتحملها لمسؤولياتها في إرجاع موريتانيا الى السكة الصحيحة، وفق تعبيرها.

وقالت الناشطة الموريتانية، بليندا فال إن المرأة الموريتانية قدمت الكثير وساهمت في تربية أجيال من الرجال، لكنها لم تحظ بمناصب عليا من أجل خدمة وطنها، على حد تعبيرها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز