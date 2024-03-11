Monday, 11 March 2024 12:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«إيغاد» تحذّر من كارثة بيئية وشيكة في البحر الأحمر

3/11/2024 2:21:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حذرت منظمة التنمية الدولية في شرق إفريقيا إيغاد، من أن بيئة البحر الأحمر ستحتاج إلى أكثر من 30 عاماً للتعافي من التلوث الناتج عن تسرب الوقود والأسمدة الموجودة على متن السفينة ((روبيمار)) التي استهدفها الحوثيون في 18 فبراير الماضي وغرقت في البحر منذ ما يزيد على أسبوع.

و((إيغاد)) مجموعة اقتصادية إقليمية تعمل على التنمية بين بلدان شرق إفريقيا، ويقع مقرها الدائم في جيبوتي، عبرت عن قلقها البالغ إزاء الكارثة البيئية التي تلوح في البحر الأحمر وخليج عدن، بسبب غرق السفينة قبالة السواحل اليمنية، وهي تحمل أكثر من 21 الف طن متري من سماد فوسفات الأمونيوم و200 طن من الوقود.

ووفق ما أوردته المنظمة، فإن تسرب الوقود سيؤدي إلى تدمير الحياة البحرية والشعاب المرجانية، ويعرض مئات الآلاف من الوظائف في صناعة صيد الأسماك للخطر، بالإضافة إلى قطع إمدادات الغذاء والوقود عن الدول الساحلية. وحذرت من تعطل أحد أكثر ممرات الشحن البحري ازدحاماً.

ودعت ((ايغاد))، الأطراف المعنية إلى الاستثمار في الخيارات السلمية لمعالجة الكارثة البيئية التي تلوح في الأفق في البحر الأحمر وخليج عدن.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN11032024000110011019ID1107959018

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث