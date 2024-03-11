تدريب إسرائيلي على حرب برية محتملة مع «حزب الله»

أعلن الجيش الإسرائيلي، قيامه بالتدريب على الإمداد المتعدد الأذرع تحت النيران، في إطار الاستعداد للعملية البرية المحتملة في الجبهة الشمالية مع ((حزب الله)) اللبناني، في ظل التصاعد في منحنى القصف المتبادل بين الجانبين.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن القناة الـ7 الإسرائيلية قولها، إن الجيش الإسرائيلي يجري تدريباً عسكرياً على نقل المعدات من داخل الطائرات العسكرية إلى القوات المناوِرة في لبنان.

وأكدت القناة، على موقعها الإلكتروني، أن هذا التدريب يعد رسالة واضحة إلى الحزب.

وأشار أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، أقيم تمرين عملياتي شمل تزويد الإمدادات اللوجستية جواً وبراً بقيادة هيئة التكنولوجيات واللوجستيات، وبالتعاون مع قيادة المنطقة الشمالية، وسلاح الجو وغيرها من الوحدات التابعة لذراع البر.

تدريب طوارئ

وأجرى الجيش الإسرائيلي، تدريباً على نقل المعدات والمياه والوقود وأنواع الذخيرة خلال الطوارئ إلى القوات التي تخوض القتال على الجبهة الشمالية. وشمل التمرين تحميل معدات حملتها طائرات سلاح الجو وإفراغها ونقل المعدات بواسطة مركبات على الأرض.

وشدد بيان أدرعي، على جهوزية الجيش الإسرائيلي لتنفيذ عمليات مشابهة على الجبهة الشمالية وبكثافة عالية وتحت النيران إذا لزم الأمر.

في السياق ذاته، قال قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، أوري غوردين، إن الجيش ملتزم بتغيير الوضع الأمني بالشمال قرب الحدود مع لبنان، من أجل إعادة السكان إلى منازلهم.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع المنسقين الأمنيين لمناقشة الوضع على طول الحدود الشمالية، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي يعزز باستمرار الاستعداد لشن هجوم على لبنان، حسب صحيفة ((جيروزاليم بوست)).

خطة عملية

وكان رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، أمر الجمعة، بإعداد خطط لعملية برية محتملة في لبنان، حسب القناة 13 الإسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أنّه تم رصد حوالي 35 عملية إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل، وتمّ اعتراض عدد منها. وأضاف البيان، أنّ سلاح الجو الإسرائيلي استهدف الليلة قبل الماضية بنى تحتية تابعة لـ ((حزب الله))، من بينها مبنى عسكري في خربة سلم، حيث تمّ تحديد وجود عناصر تابعين للحزب.

وأطلق الحزب عشرات الصواريخ على قاعدة ميرون للمراقبة الجوية الواقعة في شمال إسرائيل، غداة مقتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة من عناصره في قصف إسرائيلي بجنوب لبنان.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز