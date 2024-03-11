رمضان فلسطين.. حرب في غزة وتشديد أمني بالضفة

يستقبل الفلسطينيون شهر رمضان بمزاج كئيب وسط إجراءات أمنية مشددة من الشرطة الإسرائيلية وشبح الحرب والجوع في غزة، مع تعثر المحادثات الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق النار.

وتم نشر آلاف من أفراد الشرطة في الشوارع الضيقة بالبلدة القديمة في القدس، حيث من المتوقع أن يصل عشرات الآلاف كل يوم لأداء الصلاة بالمسجد الأقصى.

وظلت التلة التي يقع عليها المسجد الأقصى نقطة اشتعال للعنف منذ فترة طويلة، وكذلك كانت من أسباب اندلاع الحرب الأخيرة في عام 2021 بين إسرائيل وحركة حماس.

وبعد حالة من الارتباك الشهر الماضي بعدما قال وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، إنه يريد فرض قيود على المصلين في المسجد الأقصى، قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، إن الأعداد التي سيسمح لها بالدخول ستكون مماثلة للعام الماضي.

الصبر والهدوء

وقال عزام الخطيب، مدير دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التي تشرف على المسجد الأقصى: ((يجب على الجميع الالتزام بتعليمات الأوقاف الإسلامية، الهدوء، الصبر، عدم الزحام.. هذا مسجدنا ويجب أن نحافظ عليه، ويجب أن نحافظ على وجود المسلمين في هذا المسجد، وأن يأتوا بأعداد كبيرة، بسلام وأمان)).

ويتضاءل ذلك الصراع الذي استمر 10 أيام فقط مقارنة بالحرب الحالية التي دخلت الآن شهرها السادس. وأثارت الحملة الإسرائيلية المتواصلة في غزة دون هوادة قلقاً متزايداً على مستوى العالم، إذ يهدد تزايد خطر المجاعة.

وعلى النقيض من السنوات السابقة، لم تشهد البلدة القديمة الزخارف المعتادة، وسادت نبرة كئيبة مماثلة في الضفة الغربية، حيث لقي نحو 400 فلسطيني حتفهم برصاص الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين، منذ بداية الحرب في غزة.

وتعد الإجراءات الأمنية الإسرائيلية عند المسجد الأقصى منذ فترة طويلة من أكثر القضايا إثارة للاستياء في العالم الإسلامي. وأثارت اشتباكات اندلعت العام الماضي عندما دخلت الشرطة حرم المسجد، إدانات من جامعة الدول العربية.

نقص غذاء

ووسط أنقاض غزة ذاتها، حيث تجمع نصف السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في مدينة رفح الجنوبية، حيث يعيش الكثيرون منهم في خيام بلاستيكية ويواجهون نقصاً حاداً في الغذاء، كان المزاج العام كئيباً.

وقالت مها، وهي أم لخمسة أطفال، والتي كانت عادة تملأ منزلها بالزينة وثلاجتها بالإمدادات اللازمة لوجبة الإفطار: ((لم نقم بأي استعدادات لاستقبال شهر رمضان لأننا صيام منذ خمسة أشهر)). وقالت عبر تطبيق للتراسل من رفح حيث تقيم مع عائلتها: ((لا يوجد طعام، ليس لدينا سوى بعض المعلبات والأرز، وتباع معظم المواد الغذائية بأسعار مرتفعة خيالية)).

وبالنسبة للكثيرين، ليس هناك بديل سوى أن يأملوا في السلام. وقالت نهاد الجد التي نزحت مع عائلتها في غزة ((رمضان شهر مبارك رغم أن هذا العام ليس مثل كل عام، ولكننا صامدون وصابرون، وسنستقبل شهر رمضان كعادتنا بالزينة والأغاني والدعاء والصيام)).

وأضافت: ((في رمضان القادم، نتمنى أن تعود غزة، ونأمل أن يتغير كل الدمار والحصار في غزة، ويعود الجميع في حال أفضل)).

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