أوكرانيا ترفض دعوة البابا فرنسيس للتفاوض مع روسيا

انتقدت كييف بشدّة، وانضم إليها صوت ألماني أمس، دعوة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى التفاوض مع روسيا لوضع حد للحرب في أوكرانيا، في حين جددت الصين كذلك دعوتها إلى إجراء محادثات سلام مباشرة بين أوكرانيا وروسيا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في منشور على منصة إكس إن ((رايتنا صفراء وزرقاء. إنه العلم الذي نعيش من أجله ونموت وننتصر. لن نرفع أبداً رايات أخرى)).

وفي مقابلة على قناة ((آر تي سي)) السويسرية العامة بثت السبت، دعا البابا فرنسيس بشأن أوكرانيا، إلى عدم ((الخجل من التفاوض قبل أن تتفاقم الأمور)). وأضاف ((أعتقد أن الأقوى هم أولئك الذين يرون الوضع ويفكرون في الناس ولديهم الشجاعة لرفع الراية البيضاء والتفاوض)).

وأجج البابا الغضب بقوله ((عندما ترى أنك مهزوم، وأن الأمور لا تسير على ما يرام، عليك أن تتحلى بالشجاعة للتفاوض)).

في برلين، أعربت كاترين جورينغ-إيكارت نائبة رئيسة البرلمان الألماني عن معارضتها لدعوة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى إجراء مفاوضات لإحلال السلام في أوكرانيا. وفي تصريحات لشبكة التحرير الصحافي ((دويتشلاند))، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر، أمس: ((لا أحد يرغب في السلام أكثر من أوكرانيا))، مشيرة إلى أن الحرب مستمرة على أراضيها منذ عشرة أعوام، وأنها أودت بحياة عدد لا يحصى من الأشخاص.

وأضافت: ((من يطلب من أوكرانيا أن تستسلم ببساطة، فهو يمنح المعتدي ما حصل عليه بالمخالفة للقانون وبالتالي يقبل بمحو أوكرانيا)). وقالت السياسية الألمانية إن ((السلام سيتم التفاوض عليه ويجب أن يتم التفاوض عليه ولكن على قدم المساواة)). وفي ذات السياق، قالت آنيا زيجسموند، رئيسة مؤتمر الكنيسة الإنجيلية لعام 2025 في هانوفر إن ((الشوق إلى السلام لا ينبغي أن يؤدي إلى انتصار الأقوى)).

دعوة صينية

ودعت الصين أمس، إلى ((حوار مباشر)) بين روسيا وأوكرانيا، قائلة إنها مستعدة للقيام بدورها، في ((بناء الجسور)) لدفع الجانبين إلى طاولة التفاوض، لإنهاء الصراع الذي دخل الآن عامه الثالث.

وقال المبعوث الصيني لدى الأمم المتحدة جينغ شوانغ، أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الصراع ((تدعو الصين الأطراف المعنية إلى التزام الهدوء وضبط النفس وتعزيز الاتصال المباشر والحوار وبناء التوافق التدريجي والاستكشاف المشترك للحلول الممكنة))، طبقاً لما ذكرته صحيفة ((ساوث تشاينا مورنينج بوست)) الصينية.

حرب المسيّرات

ميدانياً، أعلنت قوات كييف الجوية أمس أنها أسقطت 35 من أصل 39 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على أوكرانيا الليلة قبل الماضية، واستهدفت المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما استهدفت ضربات صاروخية منطقتي خاركيف ودونيتسك في شرق البلاد. وإلى الغرب، تعرضت منطقتا جيتومير وخميلنيتسكي أيضاً لهجمات بطائرات مسيّرة. وفي منطقة دونيتسك، قال مسؤولون إن ضربة صاروخية روسية أصابت بلدة ميرنوغراد. وقال فاديم فيلاشكين حاكم منطقة دونيتسك إن ((الروس قصفوا ميرنوغراد بثلاثة صواريخ من طراز إس-300))، موضحاً أن ((تسعة أشخاص على الأقل جرحوا بينهم فتى)). وأضاف أن ((تسعة مبان شاهقة)) تضررت.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.

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