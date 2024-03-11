اتفاق بين الأطراف الليبية على تشكيل حكومة موحدة

اتفقت قيادات ليبية بارزة على تشكيل حكومة جديدة موحدة تشرف على تنظيم الانتخابات القادمة. وتوصل أمس كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الاستشاري محمد تكالة خلال اجتماع في مقر جامعة الدول العربية، إلى اتفاق على تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكدين على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية سلبية في العملية السياسية الليبية.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة (6+6) وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة، وعلى ضرورة تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن.

وتضمن الاتفاق كذلك توحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها المنوط بها على مستوى الدولة الليبية، ودعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لدعم هذا التوافق في سبيل إنجاحه، إضافة إلى عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة لحضور جلسة حوار في مقر الجامعة بهدف تيسير الحوار بين الأطراف الليبية.

وجاء اتفاق القاهرة بعد ساعات من دعوة المبعوث الأممي للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، الأطراف السياسية في البلاد على تشكيل حكومة موحدة جديدة، تقود البلاد نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية، وقال: ((شجعت الأعضاء على مواصلة جهودهم لبناء توافق في الآراء داخل المجلس الأعلى للدولة ومع مجلس النواب، ومع الطيف السياسي الليبي الواسع، بما في ذلك الأطراف الرئيسية، بشأن تنفيذ القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة موحدة تقود ليبيا نحو الانتخابات)).

وتوقع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن يتوقع التوصل لاتفاق بشأن تشكيل حكومة موحدة خلال شهر رمضان، محذراً من أن عدم الإسراع في إجراء الانتخابات وتشكيل سلطة واحدة سيشكل خطراً على البلاد، وقال في مقابلة تلفزيونية ((إن لم نسرع في توحيد المؤسسات فسيزيد الانقسام والفساد))، لافتاً إلى أن حل الأزمة في ليبيا يتمثل في ((إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية لتوحيد السلطة)).

وبحسب مراقبين، فإن تشكيل الحكومة الجديدة الموحدة سيفتح المجال أمام التعجيل بإنجاز المبادرة الأممية التي كان باتيلي أعلن عنها في نوفمبر الماضي والمتعلقة بطاولة خماسية يجتمع حولها رؤساء المجلس الرئاسي ومجلس النواب ومجلس الدولة والحكومة والقائد العام للجيش الوطني، للإعلان رسمياً عن إطلاق المسار الانتخابي الذي ينتظر أن يتوج بتنظيم الاستحقاقين الرئاسي والبرلماني في الخريف القادم.

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