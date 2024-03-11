مسؤول في الجيش السوداني: هدنة رمضان مشروطة بمغادرة «الدعم السريع» المواقع المدنية

رفض الفريق أول ركن ياسر العطا مساعد القائد العام للجيش السوداني في بيان أمس، أي هدنة في السودان خلال شهر رمضان، ما لم تغادر قوات الدعم السريع المنازل والمواقع المدنية.

بينما ذكرت الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليوناً، أي نصف سكان السودان، بحاجة إلى مساعدات، مشيرة إلى فرار نحو 8 ملايين من منازلهم. وأصدر العطا هذا البيان بعد دعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي، إلى هدنة في رمضان، وهي دعوة كررها الاتحاد الأفريقي أمس، وقد رحبت بها قوات الدعم السريع. وأشار العطا في البيان، الذي صدر على قناة الجيش الرسمية على تطبيق تيليغرام، إلى التقدم العسكري الذي أحرزه الجيش في الآونة الأخيرة في أم درمان التي تعد جزءاً من العاصمة السودانية.

واستبعد أي وقف لإطلاق النار في رمضان ما لم تمتثل قوات الدعم السريع لالتزام قال إنه تم التعهد به في مايو من العام الماضي خلال المحادثات التي جرت بوساطة سعودية وأمريكية في جدة بالانسحاب من منازل المدنيين والمنشآت العامة. وجاء في البيان أيضاً أنه لا يجب أن يكون لمحمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع المعروف باسم حميدتي، أي دور سياسي أو عسكري في السودان في المستقبل.

جوع ونزوح

وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليوناً، أي نصف سكان السودان، بحاجة إلى مساعدات وفر نحو ثمانية ملايين من منازلهم، فيما ينتشر الجوع. وتقول واشنطن إن الطرفين المتحاربين ارتكبا جرائم حرب.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى هدنة في رمضان. وذكر سفير السودان لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الخميس أن قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الحاكم عبد الفتاح البرهان يرحب بدعوة غوتيريش لكنه ((يتساءل عن كيفية تنفيذها)). وقالت وزارة الخارجية السودانية إن نجاح أي دعوة لوقف إطلاق النار يتطلب انسحاب قوات الدعم السريع من مناطق تشمل ولايتي الجزيرة وسنار ومدن في دارفور، معقل قوات الدعم السريع.

الاتحاد الأفريقي

وحث رئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني فرقاء الأزمة في السودان إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية قبل حلول شهر رمضان، انسجاماً مع قرار مجلس الأمن الدولي الذي يرحب به الاتحاد الأفريقي.

وأصدر الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي السبت بياناً قال فيه ((أحث الأخوة في السودان الشقيق على الإلتزام بهذا القرار بما يحقن الدماء السودانية الغالية ويسمح بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق ويمهد للسير في طريق التوصل إلى وقف دائم وشامل للقتال وعودة الامن والاستقرار لجمهورية السودان)).

وترأست موريتانيا في فبراير الماضي الاتحاد الأفريقي لمدة عام.

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