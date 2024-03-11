ثلاثة قتلى وأربعة مفقودين بسبب الأمطار الغزيرة في جنوب شرق فرنسا

قضى ثلاثة أشخاص على الأقلّ بسبب أمطار غزيرة في جنوب شرق فرنسا فيما توقفت ليلًا عمليات البحث عن أربعة آخرين مفقودين بينهم طفلان من عائلة واحدة، وذلك بسبب مستويات المياه العالية إلى حدّ خطير.

وقال المسؤول في جهاز الإطفاء تييري كاري إن عمليات البحث لا يمكنها أن تستمر ليل الأحد "نظرًا لحالة الممرات المائية التي تجعل التدخل خطرًا للغاية"، مؤكدًا أنها ستستأنف صباح الاثنين اعتمادا على مستويات المياه.

وحاصرت المياه عائلة من أربعة أفراد، بينهم طفلان في الرابعة والثالثة عشرة، خلال محاولتها عبور جسر بسيارتها قرابة الساعة 23,30 السبت شمال مدينة نيم، وفق ما أفاد المسؤول المحلي فريدريك لوازو.

وجرى البحث الأحد عن الأب والطفلين. وتمكن المسعفون من العثور على الأم (أربعون عاما) التي كانت أيضا في السيارة ونقلوها الى المستشفى، بحسب المصدر نفسه.

أمّا القتلى الثلاثة، فعُثر عليهم في منطقة غار بعدما حاولوا عبور جسور فوق أنهار فائضة.

وعثِر على الجثة الأولى على بعد بضع مئات الأمتار من المكان الذي جرفت فيه المياه سيارة تقل شخصين بلجيكيين مساء السبت قرابة الساعة 18,45 في قرية غانيير بشمال منطقة غار.

وتمكّن أحدهما من الخروج من المركبة والاحتماء بأغصان شجرة لأكثر من ساعتين، قبل أن يسعفه عناصر الإنقاذ.

وفي قرية غودارغ التي يقيم فيها نحو 1100 شخص، عثرت فرق الإنقاذ على جثتين.

وكانت أجهزة الإسعاف قد تلقت بعيد الساعة الخامسة صباح الأحد طلب مساعدة من شخصين في سيارة يواجهان صعوبات في غودارغ قبل أن ينقطع الاتصال بهما.

وأشارت النتائج الأولية للتحقيق إلى أن امرأتين تبلغان 47 و50 عامًا كانتا تستقلان السيارة للذهاب إلى إسبانيا.

وفي منطقة أرديش المجاورة، أعلن فقدان رجل منذ مساء السبت في قرية سان مارتان دو فالاما بسبب الأمطار الغزيرة.

وأعلنت حال التأهب البرتقالية في ست مناطق بجنوب شرق فرنسا جراء الأمطار غير المسبوقة المرتبطة بالعاصفة مونيكا.

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