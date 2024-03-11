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زيلينسكي يرفض بشدة دعوة بابا الفاتيكان لإجراء مفاوضات مع روسيا

3/11/2024 2:21:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشدة دعوة بابا الفاتيكان فرنسيس لإجراء مفاوضات سلام مع روسيا.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي عبر الفيديو يوم الأحد: "يجب أن تكون الكنيسة بين الناس، وليس على بعد 2500 كيلومتر، في مكان ما، للتوسط فعليا بين من يريد أن يعيش ومن يريد تدميرك".

وتابع الرئيس الأوكراني "عندما بدأ الشر الروسي هذه الحرب" في 24
فبراير 2022، "قام جميع الأوكرانيين بالوقوف للدفاع عن أنفسهم. مسيحيون ومسلمون ويهود-الجميع".

وشكر زيلينسكي كل رجل دين أوكراني يعمل مع قوات الدفاع. وأكد أن رجال الدين هؤلاء هم في الخطوط الأمامية لحماية الحياة والإنسانية، مضيفا أنهم يدعمون الجنود بالصلاة والحوار والأفعال.

"هذا هو حال الكنيسة: مع الناس".

وكان بابا الفاتيكان دعا إلى إجراء مفاوضات سلام مع روسيا، وهو ما فهم داخل أوكرانيا ولدى العديد من أنصارها على أنه نداء من جانب واحد لكييف وحدها- حتى أن البعض اعتبر أنه دعوة للاستسلام.

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