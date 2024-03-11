يوسف عبدالعزيز: رمضان يعيدني إلى الملاعب بشغف

يعود يوسف عبدالعزيز لاعب الجزيرة ومنتخبنا الوطني سابقاً، إلى ممارسة كرة القدم في رمضان من كل عام، وبشغف كبير، مبيناً أنه ينتظر الشهر الكريم للمشاركة في البطولات والدورات المختلفة، لأنه يعدّ، حسب قوله، أن لعب الكرة ليلاً من الطقوس المحببة إلى نفسه في رمضان. وأضاف عبدالعزيز: رمضان بالتأكيد شهر يتقرب فيه العبد إلى الله بقراءة القرآن والصلاة، ولذلك أبدأ يومي دائماً بالقرآن الكريم، هذا من ناحية دينية، أما في الجانب الرياضي، فإنه الشهر الذي أعود فيه إلى الملاعب، ولا أهدر فرصة اللعب فيه، لأن كرة القدم في رمضان لها نكهة خاصة.

تألق

وأضاف لاعب منتخبنا السابق: حتى حينما كنت لاعباً لعبت الكثير من المباريات في رمضان وكنت أتألق باستمرار وأقدم أفضل مستوياتي في هذا الشهر، ولن أنسى تلك المباراة التي لعبتها بشعار الجزيرة ضد ((شباب الأهلي)) وانتصرنا فيها 2 ـ 1 وأحرزت فيها هدفاً، لأنها كانت من أجمل ما قدمته من مباريات في الملاعب.

مساحة مع الأهل

وعن عاداته في الشهر الفضيل قال يوسف عبدالعزيز: مع قراءة القرآن والعبادات، هنالك جوانب اجتماعية نحرص عليها وهي زيارة الأهل والأصدقاء وبالتأكيد في رمضان هنالك مساحة زمنية أكثر للأسرة وتناول الإفطار الرمضاني معاً، أما في المساء والليل فإنه مع الأصدقاء أحياناً ولعب الكرة، أو الزيارات الاجتماعية، رمضان به تنوع كبير لبرنامج أكثر روعة من شهور العام الأخرى.

وأشار لاعب الجزيرة السابق، إلى أن الوجبات تكون مختلفة أيضاً في الشهر الكريم، ومختلفة أيضاً في طعمها، موضحاً أنه لا يتمسك بنوع محدد من الطعام ولكن مثل الكثير من الموائد الرمضانية في الإمارات فإنها لا بد من أن تحتوي على ((السمبوسة)) التي تعد من أشهر الأكلات المرتبطة برمضان.

استغلال

وعاد يوسف عبدالعزيز وقال: بعيداً عن الأكل والرياضة، يجب أن نستغل رمضان في أشياء تنفعنا أيضاً في آخرتنا، فالمهم العبادة والاستفادة من هذه الأيام المباركة لنكون أقرب إلى الله، وأن نعظم شعائره، وأن نتسامح ونعفو ونطهر قلوبنا بذكر الله وأن نعمل على نشر روح المحبة والتآخي.