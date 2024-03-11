صيام مرضى القلب مشروط باتّباع الإرشادات الطبية

أوضحت الدكتورة كارلا سليمان، أخصائية طب الأمراض القلبية في عيادة المستشفى الأمريكي بالبرشا، أن بإمكان مرضى القلب، الذين لديهم وضع صحي مستقر، الصوم دون أن يؤثر فيهم بشكل ضار، خاصة في حال الالتزام بالنظام الغذائي الصحي، وتناول الأدوية الموصوفة، وضرورة استشارة الطبيب المعالج.

وأشارت إلى أن الصيام لا يزيد من أعراض أمراض القلب الحادة، ولا من خطر الإصابة بها مثل احتشاء عضلة القلب، أو الذبحة الصدرية، أو متلازمة الشريان التاجي، وأن مرضى ارتفاع ضغط الدم الخفيف والمسيطر عليه يمكنهم الصيام بأمان دون أي مشاكل، ودون أن يسبب الصيام زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

سيطرة على المرض

ونوهت الدكتورة كارلا بأن تغيير النظام الغذائي في رمضان يمكنه أن يؤدي إلى السيطرة على أمراض القلب، ومنع حدوث المضاعفات، مع ضرورة اتباع المرضى النصائح الغذائية، للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية وتناول الطعام باعتدال، وتجنب الإفراط في وجبتي الإفطار والسحور، وتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن وقليلة السعرات الحرارية مثل الخضار والفواكه، وتجنب الأطعمة المكررة والمعالجة والوجبات السريعة، وزيادة تناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية مثل الخضار والفواكه والحبوب الكاملة.

ولفتت الدكتورة كارلا إلى أهمية تناول الحبوب الكاملة، التي تلعب دوراً مهماً في تنظيم ضغط الدم، والحفاظ على صحة القلب، مع ضرورة تجنب تناول الدهون غير الصحية، التي ترفع مستوى الكوليسترول في الدم، وتزيد خطر الإصابة بتصلب الشرايين، مثل الزبدة، والسمن،، وتجنب الأطعمة المصنعة والمعلبة مثل رقائق البطاطس، أو الكعك أو المثلجات، مع ضرورة تناول البروتين من مصادر قليلة الدسم مثل منتجات الألبان والحليب قليلة الدسم، وصدر الدجاج منزوع الجلد، والحليب خالي الدسم.

كما نصحت بتناول الأسماك كبديل عن اللحوم الحمراء، لأنها غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تسهم في خفض نسبة الدهون الثلاثية في الدم، خاصة أسماك السلمون والماكريل والرنجة، وإضافة بذور الكتان والجوز وفول الصويا وزيت الكانولا إلى السلطات لاحتوائها أيضاً على أحماض أوميغا 3 الدهنية، وتناول البقوليات، لأنها مصدر جيد للبروتين، ولا تحتوي على الكوليسترول، كما أنها غنية بالألياف الغذائية، والتقليل من تناول الأطعمة المالحة.

وأشارت الدكتورة كارلا إلى ضرورة زيادة شرب الماء بما لا يقل عن 8 أكواب يومياً، وتجنب شرب كمية كبيرة من الماء دفعة واحدة، والحرص على توزيعه على دفعات صغيرة بين ساعات الإفطار والسحور، وتجنب العصائر والسوائل الغنية بالسكر، التي تؤدي إلى زيادة الوزن، وتناول التمر على الإفطار، لأنه يساعد في ترطيب الجسم ويشجع الخلايا على تخزين السوائل والطاقة.