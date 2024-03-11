الأسد في مقبض السيف رمز الرجولة والكبرياء

في عام 2002، تم اكتشاف موقع ساروق الحديد في دبي، وهو موقع أثري، دلت كل المخرجات منه على أنه لم يكن قبراً أثرياً، بل مركزاً من المراكز الرئيسة لصهر النحاس وتصنيع الأسلحة وأدوات الحياة.

اخترتُ من تلك المخرجات العائدة إلى الألف الأول قبل الميلاد، هذا السيف بقبضته البرونزية المنحوتة لأسد متوثب. أنظروا إليه كيف يقفز في لحظاته الخالدة، وهي لحظات معروفة، يكون فيها الأسد طائراً ومتوثباً في آن، أي في لحظة الارتماء وهو ينقض على فريسته، وكما نرى القفزة اللحظية النادرة، كيف تم تثبيتها ونحتها من الصانع الماهر؟ بلا شك لأهميتها أثناء الهجوم، فهي لحظات تتكثف فيها معاني النهوض والقوة والتمكن... وأثناء زئيرها، لتبيان الفك وأنيابه الحادة. انظروا هنا إلى إبراز مهارة الوثبة في النحت، ليتضح لنا مدى استراتيجية الأسد، فالأسد يُعد إلهاماً ورمزاً للإنسان في الثقافة الشعبية، بسبب قوته ودوره البارز.

إلا أن رأس الأسد هنا، بنى تصوراً لدى بعض باحثي الآثار في ساروق الحديد، بأن المنطقة الساحلية والصحراوية لا علاقة لها بالأسود، وأنهم لم يتواصلوا مباشرة مع الأسد، كما هو مع الثور والماعز والغزال.

وربما على الباحثين الاطلاع على النصوص القصصية والشعرية في جزيرة العرب إجمالاً، فكلها تؤكد علاقة الإنسان في الصحاري الممتدة بقوة الأسود، التي دعمت روح هذا العربي وبأسه ونبله وحكمته، وإلا كيف جسد العرب الأسود نحتاً ورسماً في أدوات دفاعهم، كحالة مساندة، لما فيها من سمات وفضائل؟.

أما حامل السيف هذا مثلاً، فلا بد أنه تمنى أن يتصف بصفات الأسد، ذي الهيبة في حضوره، وصفة العفة، لكونه صياداً يأبى أكل الجيف والحيوانات النافقة، وما به من رحمة، لأنه لا يعذب فريسته، وأيضاً لصفة النبل لدوره الأسري السامي، إلى صفات القيادة والحكم، وأيضاً استخدامه ما لا يقل عن سبع عضلات موجودة في الرقبة والأكف، موظفاً كل طاقته أثناء الهجوم على فريسته، وبالتالي، وكما نرى، خرجت هذه المنحوتة في مقبض السيف.

بلا شك، أن الأسد اتخذه البشر رمزاً بثقافاتهم الشعبية، ومنذ آلاف السنين، وكذلك قدماء العرب الذين حرصوا على تسمية أبنائهم بأسماء الأسد لصفاته الرفيعة، كالفهد والنمر وهزاع، جروان، جساس، أبو فراس، خزرج، ضابط، باسل، حمزة، خطار، فارس، عروة، صعب، عوف، هِزَبر، فادي... ومئات الأسماء الأخرى التي أُطلقت على الأسد في اللغة.