رمضان في دبي
التاريخ
3/11/2024 2:21:28 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
كعادتها تستعد دبي للاحتفاء بشهر رمضان الكريم، من خلال أنشطة فريدة تعكس الأجواء الرمضانية بما فيها الأسواق التي تجمع السكان والمقيمين والزوار للاستمتاع بأجواء الشهر الفضيل، وقضاء أمتع تجارب التسوق بأفضل العروض الترويجية والترفيهية التي تلائم جميع أفراد العائلة والزائرين.
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