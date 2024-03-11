إفطار «الفريج».. مائدة للمحبة والأجر

يقول المثل الشعبي الإماراتي: ((إذا بغيت الجود دق أهله))، أي إن أردت أن تُكرم فاطرق باب الكرام، ولأن رمضان شهر الخير والعطاء، فإن ((الجود الإماراتي)) يتجلى خلال أيامه المباركة، بأحسن ما يكون، عبر التمسك بعادات وتقاليد المجتمع الأصيل، التي تُبعث في ربوع الدولة، ومن أبرزها عادة الإفطار الجماعي في ((الفِريج))، التي ليس شرطًا أن تطرق الأبواب للاشتراك فيها، بل إن ((خيرها)) سيصلك أينما كنت إذا كنت من ((الجيران)).

ولإفطار أهالي الفريج الواحد معاً، تُحضِّر كل أسرة وجبة ما، ثم يجتمع الرجال في ساحة الدار، والنساء والأطفال في ساحة أخرى، حتى يُرفع الأذان، فيذهب الظمأ وتبتل العروق في جو من المحبة والألفة.

ورغم ما يتسم به العصر من سرعة وحداثة، لم يترك الإماراتيون هذه العادة الأصيلة، إذ يشاركون بعضهم بعضًا في الشهر الفضيل ((العيش والملح))، ويتبادلون ((السوالف)) بعد الإفطار والتراويح إلى وقت متأخر.

وقديماً كان الموسرون من ((أعيان الفرجان)) يتولون تحضير هذه المائدة، بحيث تحل بركة الشهر الفضيل على الجميع، أما الآن فيشترك جميع أو معظم سكان الفريج في تحضير المائدة الجماعية.

وإذا نظرت الى ((مائدة الفريج)) الرمضانية، ستجد عليها كل ما لذ وطاب من أكلات تشتهر في الشهر الفضيل، وعلى رأسها ((الهريس)) و((المكبوس)) و((البلاليط))، وتتنافس السيدات على تقديم أفضل وجبة، وهو تنافس يسوده الود وروح الأسرة الواحدة.

صحيح أن عادة الإفطار الجماعي غابت في المناطق التي امتلأت بالبنايات الشاهقة، لكنها لا تزال متبعة في المناطق التي تتواجد فيها بيوت، وتقطنها أغلبية إماراتية، وقد يجتمع على الإفطار الأشقاء العرب والمسلمون مع أشقائهم الإماراتيين، إن كانوا ممن يقطنون الفريج ذاته.

ويستمر ((الإفطار الجماعي)) طيلة أيام الشهر الفضيل، في عادة تبدو ((عابرة للزمن))، لا تتأثر بالتطورات الاجتماعية، بما يؤكد رسوخ التقاليد فيما يمكن أن نسميه ((الجينات الثقافية والحضارية)) للمجتمع الإماراتي.

ويعد إفطار الفريج مصدرًا لفرحة الأطفال بشكل خاص، حيث يتجمعون في ساحات الدور ليلعبوا بعد الإفطار ألعابًا تراثية على غرار لعبة ((التيلة))، وهي كُرات زجاجية صغيرة وملوّنة، يسعى الأطفال لكسب أكبر عدد منها، عبر التسديد على صفوفها من بعيد بواحدة منها.

وفي هذا الأجواء تمضي أمسيات الشهر الفضيل، ما بين ((اللقمة الهنية)) التي تكفي مئة، والعبادة بقلوب صادقة خاشعة، وموائد النساء العامرة، وضحكات الأطفال الصادحة.