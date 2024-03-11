«مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية».. مزيج الطاقة والابتكار

عززت دولة الإمارات مفاهيم الاستدامة لتجعل منها ثقافة مجتمعية تحظى بدعم القيادة الرشيدة لا سيما مع تمديد مبادرة ((عام الاستدامة)) لتشمل عام 2024 بهدف البناء على ما تحقق من نجاح خلال العام الماضي 2023، وتتوافق هذه المفاهيم مع روح وجوهر الشهر الفضيل الذي يدعو إلى تجنب الإسراف، كما أكدته مبادئ الدين الإسلامي الحنيف التي عززت أسس الاقتصاد في استثمار الموارد والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

تحرص هيئة كهرباء ومياه دبي على دفع مسيرة الاستدامة في دبي، عبر مبادرات ومشروعات كبرى في مجالات الطاقة المتجددة والاستدامة والبيئة، أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يترجم اهتمام القيادة الرشيدة بالتنمية المستدامة، وإدراكها لمدى أهمية الطاقة المتجددة في تحقيق التوازن بين التنمية، والمحافظة على بيئة نظيفة وصحية وآمنة.

ويعد المجمع الذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل، حيث ستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم، وعند اكتماله سيسهم في تخفيض أكثر من 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

وتعتبر الهيئة الممارسات البيئية ركيزة أساسية للوفاء بالتزامها بالريادة بوصفها مؤسسة عالمية، إذ تتبنى جميع معايير الاستدامة في مختلف مشروعاتها وأنشطتها المطبقة في كافة قطاعاتها، وتحرص على تعزيز الاستدامة بمختلف جوانبها البيئية والاجتماعية والاقتصادية، لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، وأهداف التنمية المستدامة الـ17، التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030.

ويسهم المجمع في زيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة، ضمن مزيج الطاقة والابتكار، ويعزز نشر ثقافة الابتكار في مجال الطاقة المتجددة وتقنياتها في المنطقة والبحوث والتطوير.

وتواصل الهيئة مسيرتها الرائدة في بناء المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، وترسيخ الاستدامة، حيث تطمح في أن يصبح المجمع منصة عالمية للابتكار، يستفيد منها أبناء الإمارات والعالم في صناعة مستقبل مستدام، وأكثر إشراقاً وسعادة للأجيال القادمة.

وتستمر الهيئة في جهودها الدؤوبة لتعزيز تحويل إمارة دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة، من خلال ضمان توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في الإمارة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. وتعمل الهيئة على تلبية الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه، من خلال تنفيذ مشاريع رائدة ومستدامة.