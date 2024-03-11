لجنة تحري رؤية الهلال تهنئ القيادة الرشيدة بحلول الشهر الفضيل

رفعت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1445 برئاسة معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل أصدق التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وإلى سمو أولياء العهود بحلول شهر رمضان المبارك سائلين المولى عز وجل أن يحفظ صاحب السمو رئيس الدولة ويديم عليه موفور الصحة والعافية .

ووجهت اللجنة التهنئة إلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمسلمين كافة بحلول الشهر الفضيل.

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